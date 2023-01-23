На "Рамштайні" не було остаточної відмови

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус уже заявив, що Німеччина готова дозволити "деяким країнам" навчання танкістів ЗСУ на Leopard 2. Україна отримає ці танки одразу ж, як тільки буде готова угода між учасниками танкової коаліції.

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Іншими словами, попередня заява про те, що під час засідання у форматі "Рамштайн" не вдалось домовитись про передачу Leopard 2 для ЗСУ – це не констатація остаточної відмови. Це лише те, що учасники засідання не встигли до кінця узгодити всі технічні та політичні нюанси, по яких би вже почалась передача танків для України.

Здавалось би, які можуть бути нюанси у європейських Leopard 2 для України? Але в тому й проблема, що вони є.

Це у випадку із M1 Abrams все виглядає лінійно. Серед країн Заходу такі танки мають лише США – 2600 машин в строю і ще майже 3500 на зберіганні. Тут про передачу потрібно просити лише Білий Дім та Пентагон.

Щодо Leopard 2, то сумарно 14 країн Європи мають лише близько 1400 таких танків в строю. Саме тому й виникла ідея танкової коаліції. Мовляв, 14 країн-операторів точно наберуть хоча б сотню машин для ЗСУ. Але далі виявилось, що ситуація далека від гомогенності, а зібрати сотню машин можна не так швидко, як уявлялось.

Які проблеми виникли у Заходу з Leopard для України

Наприклад, Польща має 237 танків типів Leopard 2A4, Leopard 2A5 та Leopard 2Pl (формально, більше, аніж навіть у Бундесверу). Однак Варшава може виділити лише 14 машин, бо радикально поміняла оборонну політику. Вона формує нові піхотні та механізовані дивізії, то ж тепер для неї кожна машина "на вагу золота".

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Формально, найбільше Leopard 2 в Європі має Іспанія – 327 машин. Але виявляється, що іспанське міноборони витрачає близько 100 мільйонів євро на рік на запчастини й технічне обслуговування. Це при оборонному бюджеті у 10 мільярдів євро. Якби наша країна так непропорційно мало витрачала на "броню", ми б зустріли лютий 2022 року без боєздатних танків.

Справді, Фінляндія заявляла готовність дати нам свої Leopard 2. Але нюанс в тому, що ті 100 танків, що є у строю, фіни купували напряму в Німеччини. Інші 100 танків, які зараз на зберіганні, були куплені вже в Голландії у 2014 – 2019 роках. Схоже, що питання танків Фінляндії доведеться узгоджувати не тільки із німцями напряму, але й з голландцями "побічно" також.

Так, напередодні Нідерланди заявляли про готовність "оплатити Україні постачання Leopard". Але, якщо уважно прочитати слова міністра оборони Нідерландів, то там була мова про те, що Гаага готова оплатити для нас ремонт танків, що стоять "просто неба" на зберіганні на німецьких заводах.

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Мовиться про орієнтовно 20 одиниць Leopard 2 і 80 одиниць Leopard 1. Для їхнього відновлення треба від 8 місяців до 1 року. Тому тут далі взагалі виникає питання про доречність такого кроку.

Все що робиться – на користь України

Врешті, тут на днях генсек НАТО заявив, що Росія зможе відновитись для нової війни буквально за кілька років після майбутнього розгрому в Україні. Це може бути ще один фактор, який загальмував питання танків на "Рамштайні".

Але насправді вся логіка подій далі складається на нашу користь. Поки учасники танкової коаліції усунуть всі "тертя", наші танкісти вже освоять Leopard 2. Як тільки рішення по машинах буде схвалене, до них уже будуть екіпажі, готові до утилізації росіян на нових технологічних умовах.

Далі росіяни навіть не встигнуть помітити, як побачать Leopard з хрестами ЗСУ на полі бою. Можливо, це буде навіть останнє, що вони встигнуть побачити перед своєю смертю.