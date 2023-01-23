А саме, якщо відповідне рішення підтримає Вашингтон. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

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За якої умови Польща надасть Україні танки без згоди Німеччини

Так, самостійно Польща та східноєвропейські країни не мають достатнього впливу на Німеччину, щоб робити такі кроки. Найімовірніше, такий сценарій на певному рівні вже обговорений зі Сполученими Штатами.

Такий варіант у найближчі тижні, якщо Берлін таки не наважиться на позитивне рішення, буде реалізований,

– припустив військовий експерт.

На його думку, постачання нашій державі німецьких Leopard є своєрідним "розігрівом" перед наданням американських Abrams. Щойно українські захисники на високому рівні опанують німецькі танки, то отримають американські.

Жирохов пояснив, за якої умови Польща надасть танки без згоди Німеччини: дивіться відео

Берлін переслідує власні корисливі цілі

Кожна країна у цій війні має власні цілі. Не завжди підтримка України є щирою, часто вона переслідує свої корисливі інтереси. На думку Жирохова, це є однією з причин затягування Німеччиною танкового питання. Інша ж полягає у внутрішніх процесах в країні.

Дуже важка ситуація у внутрішній політиці Німеччини. Близько половини бюргерів не підтримують передачу Leopard українцям, тому західні політики вимушені з цим рахуватися,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, саме комплекс цих факторів призвів до того, що наразі німці самі не надають танки Leopard нашій державі та накладають вето на відповідне рішення інших країн.

Що відомо про надання Україні німецьких танків