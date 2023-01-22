Про це повідомив прем'єр Матеуш Моравецький. Він наголосив, що Польща не буде пасивно спостерігати, як Україна стікає кров'ю, пише 24 Канал.

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Німеччина не має зв'язувати руки іншим партнерам

Моравецький вважає поведінку Німеччини щодо передачі танків Leopard неприйнятною. Адже повномасштабна війна триває вже майже рік, і кожного дня гинуть невинні люди.

Високопосадовець не розуміє, що ще потрібно Німеччині, аби країна "відкрила очі і почала діяти відповідно до потенціалу". Тож, на думку Моравецького, якщо Берлін не готовий самостійно постачати танки Україні, він хоча б не має зв'язувати руки іншим партнерам.

Якщо Німеччина не погодиться передати Україні Leopard, ми створимо меншу коаліцію країн, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров'ю,

– підкреслив прем'єр.

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Надання Україні "Леопардів": останні новини

20 січня у Німеччині пройшло засідання у форматі "Рамштайн". Однак, партнери України не дійшли до спільного рішення щодо надання танків Leopard.

Цікаво, що після засідання багато німців вийшли на протест. Люди вимагали надати Україні такі необхідні бойові танки.

В уряді Олафа Шольца спростували твердження, що Німеччина перешкоджає передачі танків. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що в партнерів немає єдиної думки щодо надання "Леопардів". Також він заявив, що нібито є вагомі причини проти постачання танків.

Водночас Пісторіус сказав, що доручив офіційним особам провести перевірку запасів танків Leopard 2 у Німеччині, щоб країна могла "діяти швидко" у разі "позитивного рішення".

Водночас Пісторіус сказав, що доручив офіційним особам провести перевірку запасів танків Leopard 2 у Німеччині, щоб країна могла "діяти швидко" у разі "позитивного рішення". На таку заяву міністра оборони різко відреагував заступник глави МЗС Андрій Мельник. Він підкреслив, що Німеччина повинна нарешті прийняти рішення щодо постачання танків, адже час має важливе значення. "Що ще потрібно перевірити, пане Пісторіус? Постачайте! Дуже шкода, що Світлофор (коаліція ФРН – 24 Канал) так себе виставляє", – підкреслив Мельник.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу