Відповідне рішення є певним досягненням у танковому питанні на "Рамштайні-8". Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Є прогрес у питанні надання танків

Звичайно рішення про військові навчання для опанування нашими бійцями Leopard 2 не порівняти з безпосереднім наданням танків, яке ми дуже очікували. Утім, на думку Мусієнка, згодом і воно буде позитивним. Отже, рішення щодо військових навчань є гарною новиною, адже це не тупцювання на місці.

У будь-якому випадку, навіть від моменту ухвалення рішення про надання Україні цих машин до моменту постачання в Україну і далі на фронт має пройти певний час. Натомість зараз ми матимемо вже підготовані підрозділи, залишиться розв'язати питання логістики.

"Це є певним прогресом", – підкреслив військовий оглядач.

Партнери нічого не роблять "просто так"

Що стосується ухвалення самого рішення, то тут є певні складнощі. Вони пов'язані з внутрішніми перипетіями, політикою та особистим небажанням канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Утім, світова думка, позиція України та багатьох політиків із самої Німеччини, які фактично засудили дії німецького канцлера, дадуть спільний ефект, що допоможе розв'язати питання танків.

Тут питання стоїть так, якщо Німеччина не надає танки, а була б готова замінити їхнє постачання своєю артилерією – кількома десятками Panzerhaubitze тощо, то можливо це якось відтермінувало (необхідність ухвалення рішення – 24 Канал) і було зрозуміло,

– зазначив військовий оглядач.

За його словами, наразі ситуація дещо пригальмувала. Однак це не означає, що питання танків вже вирішене й Україна має категоричне "ні" з боку Німеччини.

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"Якби це було категоричне "ні", то ніхто не ухвалював би рішення, що українські військові мають навчатися на цих танках", – пояснив Мусієнко.

На його думку, наші партнери нічого не роблять "просто так". Відповідні військові навчання не є "прогулянкою вихідного дня", це дуже серйозні речі.

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