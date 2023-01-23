Соответствующее решение является определенным достижением в танковом вопросе на "Рамштайне-8". Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Стоит внимания В Украину первыми приедут немецкие танки, но это не будет зависеть от Берлина, – политолог

Есть прогресс в вопросе предоставления танков

Конечно, решение о военных учениях для овладения нашими бойцами Leopard 2 не сравнить с непосредственным предоставлением танков, которое мы очень ждали. Впрочем, по мнению Мусиенко, впоследствии и оно будет положительным. Следовательно, решение о военных учениях является хорошей новостью, ведь это не топтание на месте.

В любом случае даже с момента принятия решения о предоставлении Украине этих машин до момента поставки в Украину и дальше на фронт должно пройти определенное время. Сейчас мы будем иметь уже подготовленные подразделения, останется решить вопросы логистики.

"Это определенный прогресс", – подчеркнул военный обозреватель.

Партнеры ничего не делают "просто так"

Что касается принятия самого решения, то здесь есть определенные сложности. Они связаны с внутренними перипетиями, политикой и личным нежеланием канцлера Германии Олафа Шольца.

Впрочем, мировое мнение, позиция Украины и многих политиков из самой Германии, фактически осудивших действия немецкого канцлера, дадут общий эффект, который поможет решить вопрос танков.

Здесь вопрос стоит так, если Германия не предоставляет танки, а была бы готова заменить их снабжение своей артиллерией – несколькими десятками Panzerhaubitze и т.д., то возможно это как-то отсрочило (необходимость принятия решения – 24 Канал) и было понятно,

– отметил военный обозреватель.

По его словам, сейчас ситуация несколько притормозила. Однако это не означает, что вопрос танков уже решен и у Украины есть категорическое "нет" со стороны Германии.

Мусиенко о затягивании вопроса с немецкими танками: смотрите видео

"Если бы это было категорическое "нет", никто не принимал бы решения, что украинские военные должны учиться на этих танках", – пояснил Мусиенко.

По его мнению, наши партнеры ничего не делают "просто так". Соответствующие военные учения не являются "прогулкой выходного дня", это очень серьезные вещи.

Leopard 2 для Украины: последние новости