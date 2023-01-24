Українська міна, яка є основою піхоти

Я знайшов це краще – міна 82-го калібру, яку виробляють в Україні. Географічно вона виробляється за кордоном. Припускаю, що в Угорщині. Однак точно це невідомо.

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Важливо, що це український продукт. Раніше така міна завжди була у нас в дефіциті. Можливо, не так сильно, як міни 120-го калібру. Однак це дійсно крута річ, яка становить основу піхотних підрозділів. Без цієї міни нікуди.

Те, що ми їх робимо самі на власних виробничих потужностях за кордоном та українськими руками – дуже важливо. Після війни це все повернеться додому, бо це – українська власність та українські набої.

Піхотні міномети НАТО роблять 81-го калібру. То чому українська міна 82-й калібр, а не 81-й? А тому, що наші старі радянські запаси вимагають саме такого озброєння.

Україні потрібно акцентуватися і на власній зброї

Мій друг з 10-ї гірсько-штурмової бригади колись казав, що у них не вистачає мін всіх калібрів. Я сподіваюся, що більше такого ми ніколи не почуємо. Важливо розуміти, що наша держава навіть зараз може забезпечити українську армію 82-м калібром на 100%.

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Дальність ураження цієї міни становить 4,5 тисячі метрів. Є дрони, які можуть підіймати одразу 6 таких мін і везти їх на голови окупантів. Тому дякую тим, хто це робить.

До речі, ті, що пишуть, що уламки цього озброєння можуть лише порвати куртку, – ідіоти, які ніколи не були там, де воно відлітає.

Можна скільки завгодно розповідати про цю міну, але критерій все одно буде один – наявність цієї зброї у війську. Нам потрібно робити акцент на власну зброю. Війна – штука комплексна.