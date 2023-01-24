Украинская мина, которая является основой пехоты

Я нашел это "лучше" – мина 82-го калибра, которую производят в Украине. Географически она производится за границей. Допускаю, что в Венгрии. Однако точно это не известно.

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Важно, что это украинский продукт. Раньше такая мина всегда была у нас в дефиците. Возможно, не так сильно, как мины 120-го калибра. Однако это действительно крутая вещь, составляющая основу пехотных подразделений. Без этой мины некуда.

То, что мы делаем их сами на собственных производственных мощностях за рубежом и украинскими руками – очень важно. После войны это все вернется домой, потому что это украинская собственность и украинские патроны.

Пехотные минометы НАТО делают 81-го калибра. Так почему украинская мина – 82-й калибр, а не 81-й? А потому, что наши старые советские запасы требуют именно такого вооружения.

Украине нужно акцентироваться и на собственном оружии

Мой друг из 10-й горно-штурмовой бригады когда-то говорил, что у них не хватает мин всех калибров. Я надеюсь, что больше такого мы никогда не услышим. Важно понимать, что наше государство даже сейчас может обеспечить украинскую армию 82-м калибром на 100%.

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Дальность поражения этой мины составляет 4,5 тысячи метров. Есть дроны, которые могут поднимать сразу 6 мин и везти их на головы оккупантов. Поэтому благодарю тех, кто это делает.

Кстати, те, кто пишет, что обломки этого вооружения могут только порвать куртку – идиоты, которые никогда не были там, где оно отлетает.

Можно сколько угодно рассказывать об этой мине, но критерий все равно будет один – наличие этого оружия в армии. Нам нужно делать упор на собственное оружие. Война – штука комплексная.