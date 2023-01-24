У судову залу повертають відкритість

Іспит на адекватність та цивілізованість пройшов Вищий антикорупційний суд. Це дійсно важливо, бо рішення ВАКС в справі про запобіжний захід для Андрія Коболєва – це не тільки про нього.

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Це про довіру до новоствореного суду. Відмовивши в клопотанні детективу НАБУ щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд довів, що ламає радянську традицію, за якою спочатку треба людину "садити", а потім розбиратися.

Цю традицію перейняли й пострадянські чиновники, щоб тиснути на бізнес. Учора (23 січня – 24 Канал) я бачила, як ми повертаємо вже забуті змагальність та відкритість у судову залу.

Надія на зміни в судові системі

Це були справжні дебати: і звинувачення, і захист пояснювали свою позицію. До суду готувалися всі сторони, не було навіть мови про "дзвінки згори".

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Андрія Коболєва я хочу привітати за сміливість – щоб довести, що в нас є чесний суд він приїхав сюди. Це був серйозний ризик. Завдяки цьому іспиту в нас є надія на те, що судова система зміниться остаточно.

Наступна, не менш важлива, частина іспиту ще попереду, розгляд справи триває. Бажаю успіху всім нам.