Нагадаємо, що НАБУ висунуло Коболєву підозру в незаконному преміюванні працівників компанії. Зокрема й собі визначив премію у розмірі 10 мільйонів доларів США.

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Як проходило засідання суду

Під час виступу Андрій Коболєв заявив, що за його керівництва компанія змогла стати прибутковою. Також він заявив, що команда Нафтогазу зробила все, щоб відмовитись від російського газу та завадити будівництву "Північного потоку-2".

Адвокат підозрюваного Тарас Пошиванюк сказав, що є рішення Наглядової ради НАК Нафтогаз, яка самостійно визначила суму премії. Також він просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі.