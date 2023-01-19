Ексголова правління НАК "Нафтогаз України", зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 мільйонів гривень.

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Посадова особа підготувала зміни та доповнення до подання про виплату премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії 10 мільйонів доларів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що при цьому голова правління свідомо приховав від членів Комітету з призначення та винагороди Наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше ніж 36 посадових окладів на рік.

Адвокат Коболєва заявив, що захист хотів би мати більше часу на ознайомлення з клопотанням САП і просив перенести засідання на завтра.

Після того, як слідчий суддя ВАКС відмовив у відкладенні засідання, адвокат заявив йому відвід.

Що загрожує посадовцю

Правоохоронці повідомили, що упродовж слідства службові особи НАК "Нафтогаз України" не сприяли розслідуванню. Вони приховували від слідства документи та матеріали компанії, які були необхідні для встановлення обставин вчинення злочину.

Наразі Коболєву інкримінували вчинення злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Йому загрожує:

позбавлення волі на строк від 7 до 12 років,

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років,

з конфіскацією майна.

Зверніть увагу! Андрій Коболєв уже прокоментував підозру від правоохоронців, зазначивши, що під час її підготовки перебував за кордоном, однак пообіцяв повернутися в Україну, щоб довести свою невинуватість.