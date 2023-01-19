Эксглава правления НАК "Нафтогаз Украины", злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 миллионов гривен.

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Должностное лицо подготовило изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив размер премии 10 миллионов долларов,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что при этом председатель правления сознательно скрыл от членов Комитета по назначению и вознаграждению Наблюдательного совета компании сведения о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования по итогам работы, а именно не более 36 должностных окладов на год.

Адвокат Коболева заявил, что защита хотела бы иметь больше времени на ознакомление с ходатайством САП и просил перенести заседание на завтра.

После того, как следователь судья ВАКС отказал в отложении заседания, адвокат заявил ему отвод.

Что угрожает должностному лицу

Правоохранители сообщили, что в ходе следствия должностные лица НАК "Нефтегаз Украины" не способствовали расследованию. Они скрывали от следствия документы и материалы компании, необходимые для установления обстоятельств совершения преступления.

Коболеву инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Ему грозит:

лишение свободы на срок от 7 до 12 лет,

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет,

с конфискацией имущества.

Обратите внимание! Андрей Коболев уже прокомментировал подозрение от правоохранителей, отметив, что во время ее подготовки находился за границей, однако пообещал вернуться в Украину, чтобы доказать свою невиновность.