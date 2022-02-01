Коболев отреагировал на обыски, написав сообщение в фейсбуке. Бывший чиновник рассказал, что когда все началось, его не было дома. Мол, он как раз находился у своих друзей на Черниговщине.

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Коболев считает, что таким образом его хотят запугать

Впрочем, когда охрана уведомила его о "незваных гостях", Коболев быстро вернулся домой. Он заверил, что полностью способствовал в проведении следственных действий, в частности – добровольно предоставил мобильные телефоны для просмотра. Также бывший глава "Нафтогаза" обратил внимание на повод обысков, который называет формальным. Он утверждает, что речь идет об "уголовном деле по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго".

Справка. В ГБР объяснили, что осуществляют досудебное расследование в отношении противоправного отчуждения 305 миллионов кубометров природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины" при соучастии с другими.

По словам Коболева, это дело тянется уже относительно давно, как и ряд других. Он убежден, что все они были открыты, чтобы запугать или публично дискредитировать бывшую команду "Нафтогаза".

Бывший глава "Нафтогаза" отметил, что в процессе урегулирования проблемы, которая возникла еще в 2000-х годах, команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" руководствовались интересами этих компаний .

. Мол, им удалось предотвратить незаконное списание около 2 миллиардов гривен, а это значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в тот период.

Экс-глава "Нафтогаза" говорит, что ему нечего скрывать

Коболев отметил, что на протяжении 7 лет работы в "Нафтогазе" он и его подчиненные руководствовались интересами компании и украинцев. Именно поэтому, мол, ему не стыдно и не страшно объяснять любые свои решения как руководителя команды. "Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине", – заверил он.

Я открыл свой частный бизнес в Украине и не планирую от него отказываться. Поэтому пугать меня или передавать "приветы" нет никакого смысла. Мне не страшно, хоть и немножко противно,

– подчеркнул Коболев.

К соответствующему сообщению в социальной сети он прикрепил видео с началом процедуры обысков. "Не как у Медведчука, можно и через забор с автоматами до приезда адвокатов попрыгать", – отметил бывший глава "Нафтогаза".

Коболев показал начало обысков: смотрите видео

Коротко об обысках в доме Коболева