Коболєв відреагував на обшуки, написавши допис у фейсбуці. Експосадовець розповів, що коли все почалося, його не було вдома. Мовляв, він якраз перебував у своїх друзів на Чернігівщині.

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Коболєв вважає, що у такий спосіб його хочуть залякати

Втім, коли охорона повідомила його про "непроханих гостей", Коболєв швидко повернувся додому. Він запевнив, що повністю сприяв у проведенні слідчих дій, зокрема – добровільно надали мобільні телефони для перегляду. Також колишній глава "Нафтогазу" звернув увагу на привід обшуків, який називає формальним. Він стверджує, що мовиться про "кримінальну справу за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго".

Довідка. У ДБР пояснили, що здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів кубометрів природного газу посадовцями АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" за співучасті з іншими.

За словами Коболєва, ця справа тягнеться вже відносно давно, як і низка інших. Він переконаний, що всі вони були відкриті, аби залякати або публічно дискредитувати колишню команду "Нафтогазу".

Колишній глава "Нафтогазу" наголосив, що у процесі врегулювання проблеми, яка виникла ще у 2000-х роках, команди "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" керувались інтересами цих компаній.

Мовляв, їм вдалося запобігти незаконному списанню близько 2 мільярдів гривень, а це значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в той період.

Ексглава "Нафтогазу" каже, що йому нічого приховувати

Коболєв наголосив, що упродовж 7 років роботи у "Нафтогазі" він та його підлеглі керувалися інтересами компанії та українців. Саме тому, мовляв, йому не соромно і не страшно пояснювати будь-які свої рішення як очільника команди. "Я жив, живу і планую продовжувати жити в Україні", – запевнив він.

Я започаткував свій приватний бізнес в Україні і не планую від нього відмовлятись. Тому лякати мене чи передавати "привіти" немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно,

– наголосив Коболєв.

До відповідного допису в соціальній мережі він прикріпив відео з початком процедури обшуків. "Не як в Медведчука, можна й через паркан з автоматами до приїзду адвокатів пострибати", – зауважив колишній очільник "Нафтогазу".

Коболєв показав початок обшуків: дивіться відео

Коротко про обшуки в будинку Коболєва