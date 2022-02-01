Пресслужба ДБР повідомила, що обшуки проводять за фактом незаконного відчуження природного газу на 2,2 мільярда гривень. Це сталося у 2020 році.

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Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів кубометрів природного газу посадовцями АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" за співучасті з іншими особами,

– мовиться у повідомленні.

Наразі слідство перевіряє інформація про правомірність того, що "Нафтогаз" повернув борг комерційним структурам. Він виник понад 20 років тому.

За даними ДБР, керівництво "Нафтогазу" погодило документи про укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень та підстав. Відповідне звернення подало АТ "Укртрансгаз".

Мирову угоду затвердив Господарський суд Києва. Наприкінці 2020 року це дозволило вивести з власності держави 305 мільйонів кубометрів природного газу.

Експерти встановили, що сума підтверджених збитків становить 2 мільярди 182 мільйони гривень.

"Крім того, встановлено, що керівник "Нафтогазу" підписав рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" щодо мирових угод без погодження Наглядової Ради "Нафтогазу", – наголосили у ДБР.

Звільнення Коболєва: головне

Коболєв очолював "Нафтогаз" з 2014 року.

Навесні 2021 року пресслужба "Нафтогазу" повідомила: упродовж 2020 року збитки компанії становили 19 мільярдів гривень. Тим часом прибуток – лише 2,6 мільярда гривень.

Під час засідання Кабміну 28 квітня Коболєва звільнили. Він заявив, що дізнався про це зі ЗМІ. Коболєв наголосив, що не погоджується з рішенням, але не збирається підставляти компанію.

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Допис ДБР:

ДБР проводить обшуки у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укртрансгаз".

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього керівництва "Нафтогаз України", в офісі АТ Укртрансгазу та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів кубометрів природного газу посадовцями АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" за співучасті з іншими особами.

Слідством перевіряється інформація щодо правомірності повернення "Нафтогазом України" боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому.

Керівництво НАК «Нафтогаз України» за зверненням АТ «Укртрансгаз» погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав.

Керуючись рішенням керівництва державної компанії Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів куб. м природного газу.

За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн гривень.

Крім того, встановлено, що керівник НАК "Нафтогаз України" підписав Рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" щодо мирових угод без погодження Наглядової Ради НАК "Нафтогаз України".