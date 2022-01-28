Також обшуки проводять у пов'язаних з ним особами. Ім'я депутапа назвав Дмитро Разумков у телеграмі.
Зауважте "Схеми" виявили зв'язки між директором ДБР і членами комісії, які за нього голосували
ДБР проводить обшуки у Воронька
У межах кримінального провадження за фактом підроблення документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України. Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов'язаних з ним осіб,
– повідомили у ДБР.
НАБУ склало на політика протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Мовиться про порушенням обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.
За версією слідства, нардеп під час судового розгляду в Печерському суді дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд.
Попередня ДБР кваліфікувало справу за фактами:
- підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
- службового підроблення;
- введення в оману суду або іншого уповноваженого органу.
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