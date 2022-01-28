Представники комісії, як зауважують журналісти, відсіяли інших кандидатів. Водночас ніхто з них не заявляв про конфлікт інтересів.

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Що пов'язує Сухачова та членів комісії

За даними розслідувачів, членкиня Оксана Кучинська видала книжку у співавторстві із ним та заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим. Сам Сухачов раніше також рецензував її книгу.

Окрім того, журналісти з'ясували, що переможець конкурсу Сухачов входить до складу редколегії науково-практичного журналу разом із чотирма членами конкурсної комісії.

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Згодом у коментарі Кучинська і Сухачов переконували, що не знають одне одного.

Я познайомився з усіма членами комісії під час співбесіди, презентації,

– заявив журналістам Сухачов.

Кучинська зауважила: "Я з ним познайомилася особисто, коли була презентація. Я чула про такого вченого Сухачова. Особисто я його побачила вперше тут (під час конкурсу – 24 канал)".

Це доволі дивно. І, як вважає експерт Центру політико-правових реформ Володимир Петраковський, якщо люди дійсно писали цю роботу самостійно, то, відповідно, там рівень комунікації був інший.

На мій погляд, це дуже серйозний чинник, який впливає на мотивацію, зокрема, проголосувати за кандидата. Очевидно, це позитивне упередження. Що може бути ймовірним конфліктом інтересів. І так, член комісії повинен був повідомити про це колег,

– наголосив Петраковський.

Оксану Кучинську на посаду членкині комісії призначив президент. "Схеми" вже направили запит до ОП з уточненням, чи рекомендував він її до комісії, і чекають на відповідь.

Призначення Сухачова: головне

31 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Сухачова повноцінним очільником Державного бюро розслідувань.

До того Сухачов був виконувачем обов'язків директора ДБР. Він обіймав цю посаду з вересня 2020 року. Перед цим його кандидатуру з-поміж трьох фіналістів обрала конкурсна комісія і рекомендувала президентові для затвердження.

Розслідування щодо призначення Сухачова: дивіться відео