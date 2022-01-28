Представители комиссии, как отмечают журналисты, отсеяли других кандидатов. В то же время, никто из них не заявлял о конфликте интересов.

Важно Зеленский назначил главу ДБР: что известно об Алексее Сухачеве

Что связывает Сухачева и членов комиссии

По данным расследователей, член Оксана Кучинская издала книгу в соавторстве с ним и заместителем руководителя Офиса Президента Олегом Татаровым. Сам Сухачев ранее тоже рецензировал ее книгу.

Кроме того, журналисты выяснили, что победитель конкурса Сухачев входит в состав редколлегии научно-практического журнала вместе с четырьмя членами конкурсной комиссии.

Члены комиссии и Сухачев открещиваются от связей

Впоследствии в комментарии Кучинская и Сухачев убеждали, что не знают друг друга.

Я познакомился со всеми членами комиссии во время собеседования, презентации,

– заявил журналистам Сухачев.

Кучинская отметила: "Я с ним познакомилась лично, когда была презентация. Я слышала о таком ученом Сухачеве. Лично я его увидела впервые здесь (во время конкурса – 24 канал)".

Это довольно странно. И, как считает эксперт Центра политико-правовых реформ Владимир Петраковский, если люди действительно писали эту работу самостоятельно, то соответственно там уровень коммуникации был другой.

По моему мнению, это очень серьезный фактор, который влияет на мотивацию, в частности, проголосовать за кандидата. Очевидно, это положительное предубеждение. Что может быть вероятным конфликтом интересов. И так, член комиссии должен был сообщить об этом коллегам,

– подчеркнул Петраковский.

Оксану Кучинскую на должность члена комиссии назначил президент. "Схемы" уже направили запрос в ОП с уточнением, рекомендовал ли он ее в комиссию, и ждут ответа.

Назначение Сухачева: главное

31 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Сухачева полноценным главой Государственного бюро расследований.

До этого Сухачев был исполняющим обязанности директора ДБР. Он занимал этот пост с сентября 2020 года. Перед этим его кандидатуру из трех финалистов выбрала конкурсная комиссия и рекомендовала президенту для утверждения.

Расследование о назначении Сухачева: смотрите видео