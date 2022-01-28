Также обыски проводятся в связанных с ним лицами. Имя депутата назвал Дмитрий Разумков в телеграме.

К сведению "Схемы" обнаружили связи между директором ГБР и членами комиссии, которые за него голосовали

ГБР проводит обыски у Воронько

В рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Следственные действия происходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц,

– сообщили в ГБР.

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