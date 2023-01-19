Факт такого правопорушення встановило слідство. Тож 19 січня НАБУ і САП повідомили екскерівнику "Нафтогаз України", який зловживав своїм службовим становищем, про підозру.

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Не єдине преміювання себе

У 2018 році Коболєв ініціював розгляд Наглядовою радою питання про погодження виплати премії працівникам НАК "Нафтогаз України" за досягнення вагомих цілей та реалізацію важливих, стратегічних проєктів.

Після цього він підготував зміни та доповнення до Подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, які стосувалися позитивного рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009–2019 роках. Ця премія, як підкреслили у САП, присуджувалася й членам правління, зокрема, самому ж Коболєву.

Коболєв визначив собі премію у розмірі 10 мільйонів доларів США. Однак, як зазначили у САП, він свідомо приховав інформацію про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи. Вони, згідно з законодавством, становлять не більше 36 посадових окладів на рік.

Слідством встановлено, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 гривень,

– підкреслили в САП.

Ба більше, за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію також роком раніше, у 2017. Тоді сума премії становила у 12,49 мільйона гривень.

Що загрожує посадовцю

Правоохоронці повідомили, що протягом слідства службові особи НАК "Нафтогаз України" не сприяли розслідуванню. Вони ховали від слідства документи та матеріали компанії, які були необхідні для встановлення обставин вчинення злочину.

Наразі Коболєву інкримінували вчинення злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Тож тепер йому загрожує: