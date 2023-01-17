Шол з адвокатами 16 січня з'явилася до органу розслідування. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили 17 січня.

До теми НАБУ оголосило в розшук нардепку від "Слуги народу" Маргариту Шол

"За матеріалами НАЗК встановили, що у декларації за 2020 рік особа не вказала квартиру у Києві вартістю майже 5 мільйонів гривень, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років", – повідомили у НАБУ.

Справу передали до суду

Підозру у декларування неправдивої інформації Шол отримала 22 грудня 2022 року. Депутатка не приходила за викликами для проведення слідчих дій. Відтак її оголосили у розшук.

16 січня 2023 року нардепка спільно з адвокатами з'явилась до органу розслідування, що врешті дало змогу завершити справу та скерувати її на розгляд до суду, – зазначили у НАБУ.

Що відомо про Маргариту Шол