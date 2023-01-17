Шол з адвокатами 16 січня з'явилася до органу розслідування. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили 17 січня.
До теми НАБУ оголосило в розшук нардепку від "Слуги народу" Маргариту Шол
"За матеріалами НАЗК встановили, що у декларації за 2020 рік особа не вказала квартиру у Києві вартістю майже 5 мільйонів гривень, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років", – повідомили у НАБУ.
Справу передали до суду
Підозру у декларування неправдивої інформації Шол отримала 22 грудня 2022 року. Депутатка не приходила за викликами для проведення слідчих дій. Відтак її оголосили у розшук.
16 січня 2023 року нардепка спільно з адвокатами з'явилась до органу розслідування, що врешті дало змогу завершити справу та скерувати її на розгляд до суду, – зазначили у НАБУ.
Що відомо про Маргариту Шол
- Нардепка здобула освіту у Приазовському державному технічному університеті на економічному факультеті.
- Шол працювала бухгалтеркою в Українському інституті сталевих конструкцій імені Шимановського.
- Під час президентських виборів у 2019 році Шол була довіреною особою президента Володимира Зеленського у Маріуполі.
- Також у 2019 році її обрали депутаткою 9 скликання від "Слуги народу" із номером 107 у списку як безпартійну. Наразі Шол входить до комітету з питань аграрної та земельної політики.
- Нардепка у грудні 2022 року проголосувала за містобудівну реформу №5655, яку критикували низка ГО, ЗМІ та Асоціація міст України.