Вони спільно написали звернення, у якому закликали у другому читанні не ухвалювати відповідний законопроєкт. За їхніми словами, він може буквально знищити досягнення реформи децентралізації та посилити корупційні схеми.
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Що не так з законопроєктом №5655
Сильне місцеве самоврядування завжди було і залишається надійним партнером державної влади. А в умовах воєнного стану це стало ще більш очевидно. Українські міста стали тією силою, на яку змогли опертися наші Збройні Сили. І саме це дозволило вберегти нашу Державу від загарбницьких зазіхань ворога,
– наголошують у заяві.
У ній також підкреслюють, що Асоціація міст – найбільша асоціація органів місцевого самоврядування – має чітку позицію. Вона проти того, щоб відповідний законопроєкт схвалили у тій редакції, яку подали до Верховної Ради. І на це є низка вагомих причин.
- Створюються умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Але і це ще не все. Ті, хто на нього зайде, матимуть можливість створити приватний орган контролю містобудівної діяльності. І на нього не матиме впливу жоден орган влади: ані державний, ані місцевого самоврядування.
- Контроль і нагляд місцевого самоврядування знищується. Це відбувається через заміну його на моніторинг. Останній охоплює лише спостерігання за самовільним будівництвом.
- Вводиться будівельна амністія. Також законопроєкт передбачає відшкодування вартості будівництва самовільним забудовникам. І кошти ці повинні повертати з місцевого бюджету.
- Порушуються права власників земельних ділянок. Цей пункт випливає з того ж самовільного будівництва. Адже за нього відповідальності нести ніхто не буде.
- Громадськість більше не матиме впливу. У неї будуть відсутні механізми контролю законності забудови. Також вони не зможуть впливати на незаконне будівництво.
- Знищуються досягнення реформи децентралізації. Цей законопроєкт передбачає, що вся галузь навпаки централізується. Водночас вона позбувається реального контролю, який передбачався на місцях.
В Асоціації міст України наголосили, що неодноразово зверталися до Голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради. Його прохали спільно взятися за доопрацювання відповідного законопроєкту, який викликає палкі дискусії.
Наголошуємо на дотриманні прозорих процедур і антикорупційних норм, гарантуванні безпеки мешканців, збереженні досягнень реформи децентралізації в законопроєкті та необхідності доопрацювання проєкту Закону України №5655 з зазначених вище питань до винесення його на розгляд Верховної Ради України,
– закликають в Асоціації.
Під зверненням підписалися глави низки міських і селищних рад. Серед них – Віталій Кличко, Андрій Садовий, Олександр Симчишин, Віталій Надал та інші.
Законопроєкт мали ухвалити раніше
Зауважимо, що авторкою відповідного законопроєкту є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Раніше вона намагалася спростувати міфи, які витають навколо цього законопроєкту. За цим посиланням пропонуємо ознайомитися з її позицією.
Додамо, що в профільний комітет Верховної Ради законопроєкт №5655 пройшов ще 30 листопада. Але 1 грудня його зняли з розгляду. Зазначимо, що напередодні – 28 листопада – Асоціація міст України вже зверталася з пропозиціями щодо цього законопроєкту.