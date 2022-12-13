Вони спільно написали звернення, у якому закликали у другому читанні не ухвалювати відповідний законопроєкт. За їхніми словами, він може буквально знищити досягнення реформи децентралізації та посилити корупційні схеми.

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Що не так з законопроєктом №5655

Сильне місцеве самоврядування завжди було і залишається надійним партнером державної влади. А в умовах воєнного стану це стало ще більш очевидно. Українські міста стали тією силою, на яку змогли опертися наші Збройні Сили. І саме це дозволило вберегти нашу Державу від загарбницьких зазіхань ворога,

– наголошують у заяві.

У ній також підкреслюють, що Асоціація міст – найбільша асоціація органів місцевого самоврядування – має чітку позицію. Вона проти того, щоб відповідний законопроєкт схвалили у тій редакції, яку подали до Верховної Ради. І на це є низка вагомих причин.

Створюються умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Але і це ще не все. Ті, хто на нього зайде, матимуть можливість створити приватний орган контролю містобудівної діяльності. І на нього не матиме впливу жоден орган влади: ані державний, ані місцевого самоврядування.

Але і це ще не все. Ті, хто на нього зайде, матимуть можливість створити приватний орган контролю містобудівної діяльності. І на нього не матиме впливу жоден орган влади: ані державний, ані місцевого самоврядування. Контроль і нагляд місцевого самоврядування знищується. Це відбувається через заміну його на моніторинг. Останній охоплює лише спостерігання за самовільним будівництвом.

місцевого самоврядування Це відбувається через заміну його на моніторинг. Останній охоплює лише спостерігання за самовільним будівництвом. Вводиться будівельна амністія. Також законопроєкт передбачає відшкодування вартості будівництва самовільним забудовникам. І кошти ці повинні повертати з місцевого бюджету.

Також законопроєкт передбачає відшкодування вартості будівництва самовільним забудовникам. І кошти ці повинні повертати з місцевого бюджету. Порушуються права власників земельних ділянок. Цей пункт випливає з того ж самовільного будівництва. Адже за нього відповідальності нести ніхто не буде.

Цей пункт випливає з того ж самовільного будівництва. Адже за нього відповідальності нести ніхто не буде. Громадськість більше не матиме впливу. У неї будуть відсутні механізми контролю законності забудови. Також вони не зможуть впливати на незаконне будівництво.

У неї будуть відсутні механізми контролю законності забудови. Також вони не зможуть впливати на незаконне будівництво. Знищуються досягнення реформи децентралізації. Цей законопроєкт передбачає, що вся галузь навпаки централізується. Водночас вона позбувається реального контролю, який передбачався на місцях.

В Асоціації міст України наголосили, що неодноразово зверталися до Голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради. Його прохали спільно взятися за доопрацювання відповідного законопроєкту, який викликає палкі дискусії.

Наголошуємо на дотриманні прозорих процедур і антикорупційних норм, гарантуванні безпеки мешканців, збереженні досягнень реформи децентралізації в законопроєкті та необхідності доопрацювання проєкту Закону України №5655 з зазначених вище питань до винесення його на розгляд Верховної Ради України,

– закликають в Асоціації.

Під зверненням підписалися глави низки міських і селищних рад. Серед них – Віталій Кличко, Андрій Садовий, Олександр Симчишин, Віталій Надал та інші.

Законопроєкт мали ухвалити раніше

Зауважимо, що авторкою відповідного законопроєкту є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Раніше вона намагалася спростувати міфи, які витають навколо цього законопроєкту. За цим посиланням пропонуємо ознайомитися з її позицією.

Додамо, що в профільний комітет Верховної Ради законопроєкт №5655 пройшов ще 30 листопада. Але 1 грудня його зняли з розгляду. Зазначимо, що напередодні – 28 листопада – Асоціація міст України вже зверталася з пропозиціями щодо цього законопроєкту.