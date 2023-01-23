Напомним, что НАБУ выдвинуло Коболеву подозрение в незаконном премировании работников компании. В том числе чиновник и себе определил премию в размере 10 миллионов долларов США.

Читайте также Прокурор просит взять Коболева под стражу с залогом более 300 миллионов

Как прошло заседание суда

Во время выступления Андрей Коболев заявил, что при его руководстве компания смогла стать прибыльной. Также он заявил, что команда "Нафтогаза" сделала все, чтобы отказаться от российского газа и помешать строительству "Северного потока-2".

Адвокат подозреваемого Тарас Пошиванюк сказал, что есть решение Наблюдательного совета НАК Нафтогаз, самостоятельно определившего сумму премии. Также он просил отказать в удовлетворении ходатайства в полном объеме.

Еще один защитник Коболева Алексей Носов заявил, что экс-начальник Нафтогаза не собирается скрываться от правосудия, потому что его подзащитный понимает степень наказания – от 7 до 12 лет лишения свободы.

Нардепы предлагали взять Коболева на поруки

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что хочет взять подозреваемого на поруки.

Знаю его с 2014 года. Мне очень больно, как человеку, выступающему за восстановление инфраструктуры. Мое личное поручительство не будет бесполезным и поставит точку в этом деле,

– сказал депутат.

Более того, вслед за Железняком выступил и Максим Хлапук. Он отметил, что роль Коболева заложила рынок газа. В защиту экспредседателя правления Нафтогаза высказался и сержант ВСУ Юрий Гудыменко.

Андрей Супрун, основатель общественной организации "Совет экономической безопасности", также считает, что обвинения в сторону Коболева безосновательны. По словам защитников, Коболев работает консультантом с иностранными государствами и помогает им побороть зависимость от газа страны-агрессора.

Что известно о деле Коболева