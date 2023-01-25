Путин проверяет Запад на прочность

Причем абсолютно обоснованно – эстонцы хотят действовать на основе взаимности, то есть иметь равное количество в Таллинне и Москве.

Рекомендуем Пешком из Закарпатья на Донбасс: эксклюзивный блог чеха, который собирает 1,5 миллиона крон для ВСУ

На самом деле в Кремле начинают сдавать нервы. Эстония передает нам все свои гаубицы, за это им наши уважение и благодарность. Теперь Латвия поддерживает эстонцев и тоже высылает российского посла. Этого мало.

Солидарность всегда солидарность. Страны Евросоюза также должны отозвать своих послов хотя бы на неделю. Это будет мощный сигнал, что "один за всех и все за одного".

Президент России Владимир Путин сейчас может попытаться проверить НАТО на прочность. И Эстония может быть его целью. Поэтому любой ответ должен быть общим и жестким. Никак иначе.

Обратите внимание! Еще 11 января Министерство иностранных дел Эстонии решило сократить количество работников российского посольства. С 1 февраля там смогут работать только 8 дипломатов вместо 21 работавших ранее. Кроме того, сократят и количество административного, технического и обслуживающего персонала. Так что вместо 23 работников будет 15.