Об этом заявили в МИДе страны-агрессорки. Посла Эстонии уже вызвали в профильное российское ведомство, где выразили ему "решительный протест из-за действий эстонских властей".

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Россия, уже традиционно, заявила о "тотальной русофобии" и "культивировании враждебности". В качестве примера "недружественных шагов" приводится требование радикально сократить численный состав посольства России в Таллине.

Что этому предшествовало

11 января Эстония потребовала к Москве сократить количество работников российского посольства. С 1 февраля там смогут работать только 8 дипломатов против 21 работавших ранее. Сократят количество и административного, технического и обслуживающего персонала: с 23 до 15.

Важная деталь! МИД Эстонии заявлял, что таким образом будет обеспечен паритет с количеством работников эстонского посольства в Москве.

В знак солидарности с Украиной и Эстонией Латвия снижает уровень дипломатического представительства в России.

Учитывая, что агрессия России против Украины продолжается, и в знак солидарности с Эстонией Латвия с 24 февраля снизит уровень дипломатического представительства в России до уровня полномочного представителя, соответственно требуя от России подобных действий,

– написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Следует добавить, что и Латвия, и Эстония активно поддерживают Украину в войне против России. После вторжения России в Украину Эстония совершила несколько высылок российских дипломатов. Также по инициативе эстонских властей закрыли российские дипмиссии в Нарве и Тарту.