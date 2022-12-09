Об этом 24 каналу рассказал украинский дипломат, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный. По его словам, такая практика широко распространена в некоторых арабских странах, Китае, Кубе, Северной Корее и Ливии.
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ФСБ – по названию, КГБ – по существу
Дипломат рассказал, что Россия только сменила название советской спецслужбы КГБ на ФСБ, но суть от этого не изменилась, а через посольства России работают агенты ФСБ, чтобы дестабилизировать ситуацию в определенных странах.
Кроме того, как отметил Безсмертный, Россия для подобных целей использует российские православные церкви, общественные организации, благотворительные фонды, представительства СМИ и отдельных журналистов, аккредитованных для работы в определенных странах.
Все это, в большинстве своем лишь прикрытие резидентур ФСБ России,
– заверил экс-посол.
Как с этим бороться
Роман Бессмертный рассказал, что европейские органы безопасности работают и почти каждый месяц обнаруживают российских агентов в европейских структурах. Более того, Россия даже пытается увеличить их количество.
Как ФСБ готовит агентов под видом "дипломатов": смотрите видео
Вспомните случаи, когда "определенные лица" пытались проникнуть на "работу" в правительственные структуры Европейского Союза, то есть – это общая практика,
– объяснил дипломат.
Чтобы решить эту проблему, нужно не только выявить этих агентов, а ликвидировать первоисточник, поскольку нынешние режимы России, Ирана, Китая, Северной Кореи, Кубы – это неисчерпаемые источники подобной террористической и разведывательной деятельности.
Российские агенты в Европе: что известно
- ГУР заявило, что российская агентура активно работает с западными СМИ для дискредитации Украины. В частности, это касалось распространения слухов о создании Украиной так называемой "грязной бомбы", что совершенно не соответствует действительности.
- В Великобритании была очень мощная агентурная сеть России, но, учитывая нынешнюю позицию Лондона, эта ставка Путина не сработала.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал , что российские агенты в Европе используют самые грязные методы для дестабилизации Европейского Союза и срыва поддержки Украины.