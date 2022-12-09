Про це 24 каналу розповів український дипломат, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний. За його словами, така практика широко розповсюджена в деяких арабських країнах, Китаї, Кубі, Північній Кореї та донедавна Лівії.

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ФСБ – по назві, КДБ – по суті

Дипломат розповів, що Росія лише змінила назву радянської спецслужби КДБ на ФСБ, але суть від цього не змінилась, а через посольства Росії працюють агенти ФСБ, щоб дестабілізувати ситуацію в певних країнах.

Крім того, як зазначив Безсмертний, Росія для подібних цілей використовує російські православні церкви, громадські організації, благодійні фонди, представництва ЗМІ та окремих журналістів, які акредитовані для роботи в певних країнах.

Все це, в більшості своїй – є лише прикриттям резидентур ФСБ Росії,

– запевнив експосол.

Як з цим боротись

Роман Безсмертний розповів, що європейські органи безпеки працюють і майже щомісяця виявляють російських агентів в європейських структурах. Більш того, Росія навіть намагається збільшити їхню кількість.

Як ФСБ готує агентів під виглядом "дипломатів": дивіться відео

Згадайте тогорічні випадки, коли "певні особи" намагались проникнути на "роботу" в урядові структури Європейського Союзу, тобто це – загальна практика,

– пояснив дипломат.

Для того, щоб розв'язати цю проблему, потрібно не тільки виявити цих агентів, а ліквідувати першоджерело, оскільки нинішні режими Росії, Ірану, Китаю, Північної Кореї, Куби – це невичерпні джерела подібної терористичної та розвідувальної діяльності.

Російські агенти у Європі: що відомо