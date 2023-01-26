Судно прибыло в Украину за несколько часов до вторжения
Турецкие СМИ сообщили, что пожар на судне TUZLA в результате российских обстрелов произошел ночью с 24 на 25 января 2023 года.
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На видео зафиксирован пожар в надстройке, а именно в ходовой рубке.
Сухогруз TUZLA на свое несчастье прибыл в Херсон из турецкого порта Самсун буквально за несколько часов до начала полномасштабного вторжения – в 18:13 23 февраля 2022 года.
Всего по состоянию на 24 февраля прошлого года в Херсонском морском порту находились 9 коммерческих судов, принимавших украинские экспортные грузы. Также было 5 коммерческих судов, которые находились на ремонте на судоремонтных предприятиях. То есть вместе 14.
Все они остались в Херсоне в условиях блокады и оккупации и находятся там. И каждый из них может быть следующим.
Где расположено турецкое судно / Скриншот Андрея Клименко
Сколько иностранных коммерческих судов находится в Украине
Из этих 14 судов, заблокированных в результате войны в Херсоне:
- 7 принадлежат судовладельцам Турции,
- 3 – Украины,
- 1 – Мальты,
- 1 – Черногории,
- 1 – Египта,
- 1 – Маршалловых Островов.
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Совсем близко – в морских торговых портах и терминалах Николаевской области – находятся еще 29 заблокированных коммерческих судов. Судовладельцы этих судов по странам регистрации:
- Греция – 8,
- Турция – 7,
- Украина – 4,
- Норвегия – 2,
- Китай – 2,
- Эстония – 1,
- Великобритания – 1,
- Дания – 1,
- Бангладэш – 1,
- Маршалловы Острова – 1,
- Сингапур – 1.
Итак, из 43 судов, заблокированных в Херсоне и Николаеве, 14 – турецких судовладельцев. Есть повод активно включать возможности Турции.