Судно прибуло в Україну за кілька годин до вторгнення
Турецькі ЗМІ повідомили, що пожежа на судні TUZLA внаслідок російського обстрілу сталася вночі з 24 на 25 січня 2023 року.
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На відео зафіксовано пожежу в надбудові, а саме в ходовій рубці.
Суховантаж TUZLA на своє нещастя прибув до Херсона з турецького порту Самсун буквально за декілька годин до початку повномасштабного вторгнення – о 18:13 23 лютого 2022 року.
Загалом станом на 24 лютого минулого року в Херсонському морському порту перебували 9 комерційних суден, що приймали українські експортні вантажі. Також були 5 комерційних суден, що перебували на ремонті на судноремонтних підприємствах. Тобто разом 14.
Всі вони залишилися в Херсоні в умовах блокади та окупації та наразі перебувають там. І кожен з них може бути наступним.
Де розташоване турецьке судно / Скриншот Андрія Клименка
Скільки іноземних комерційних суден перебувають в Україні
З цих 14 суден, що заблоковані внаслідок війни в Херсоні:
- 7 належать судновласникам Туреччини,
- 3 – України,
- 1 – Мальти,
- 1 – Чорногорії,
- 1 – Єгипту,
- 1 – Маршаллових Островів.
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Зовсім близько – в морських торговельних портах та терміналах Миколаївської області – перебувають ще 29 заблокованих комерційних суден. Судновласники цих суден по країнах реєстрації:
- Греція – 8,
- Туреччина – 7,
- Україна – 4,
- Норвегія – 2,
- Китай – 2,
- Естонія – 1,
- Велика Британія – 1,
- Данія – 1,
- Бангладеш – 1,
- Маршаллові Острови – 1,
- Сінгапур – 1.
Отже, з 43 суден, що заблоковані в Херсоні та Миколаєві, 14 – турецьких судновласників. Є привід активно вмикати можливості Туреччини.