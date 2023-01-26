Судно прибуло в Україну за кілька годин до вторгнення

Турецькі ЗМІ повідомили, що пожежа на судні TUZLA внаслідок російського обстрілу сталася вночі з 24 на 25 січня 2023 року.

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На відео зафіксовано пожежу в надбудові, а саме в ходовій рубці.

Суховантаж TUZLA на своє нещастя прибув до Херсона з турецького порту Самсун буквально за декілька годин до початку повномасштабного вторгнення – о 18:13 23 лютого 2022 року.

Загалом станом на 24 лютого минулого року в Херсонському морському порту перебували 9 комерційних суден, що приймали українські експортні вантажі. Також були 5 комерційних суден, що перебували на ремонті на судноремонтних підприємствах. Тобто разом 14.

Всі вони залишилися в Херсоні в умовах блокади та окупації та наразі перебувають там. І кожен з них може бути наступним.

Де розташоване турецьке судно
Де розташоване турецьке судно / Скриншот Андрія Клименка

Скільки іноземних комерційних суден перебувають в Україні

З цих 14 суден, що заблоковані внаслідок війни в Херсоні:

  • 7 належать судновласникам Туреччини,
  • 3 – України,
  • 1 – Мальти,
  • 1 – Чорногорії,
  • 1 – Єгипту,
  • 1 – Маршаллових Островів.

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Зовсім близько – в морських торговельних портах та терміналах Миколаївської області – перебувають ще 29 заблокованих комерційних суден. Судновласники цих суден по країнах реєстрації:

  • Греція – 8,
  • Туреччина – 7,
  • Україна – 4,
  • Норвегія – 2,
  • Китай – 2,
  • Естонія – 1,
  • Велика Британія – 1,
  • Данія – 1,
  • Бангладеш – 1,
  • Маршаллові Острови – 1,
  • Сінгапур – 1.

Отже, з 43 суден, що заблоковані в Херсоні та Миколаєві, 14 – турецьких судновласників. Є привід активно вмикати можливості Туреччини.