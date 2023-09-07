Зовнішній франкенштейн для України

Але мушу розчарувати – оце і все із хорошого про закон 5655.

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Десятки спікерів з різних міст з різних галузей: міські голови, архітектори, громадські активісти, експерти – всі не втомлюються говорити про те, який закон 5655 шкідливий для країни.

Шкідливий, лобістський і потягне складні наслідки, які будуть давати про себе знати ще роки. Він як франкенштейн, що кошмарить Україну вже 9 місяців. Наче мало нам того нелюда, що тероризує країну. То франкенштейн зовнішній, а закон 5655 – франкенштейн внутрішній.

Щоб його оживити, до яких тільки методів творці цього "чуда" не вдавалися:

можна було прибігти в палату до пораненого воїна з претензіями й скандалами;

можна було влаштовувати обшуки з надуманими звинуваченнями, щоб натиснути на архітекторів;

можна було звинуватити всіх посадовців місцевого самоврядування у корупції;

а можна перейти на особистості й навіть назвати чорне білим.

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Можна ще довго ходити колами – ніхто з експертів не поміняє думку, що цей закон поганий для країни. Але мені здається, що пора творцям цього франкенштейна зрозуміти: ну немає такої магії, що перетворить його на людину. Навіть чудодійний поцілунок красуні – це про іншу казку і про інших героїв.