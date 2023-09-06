Попереду місяць запеклих боїв

Однак складається так, що саме зараз постійний тиск наших оборонців на ворога починає давати реальні результати.

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Повільно, але неуклінно розвивається наступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку та в районі Бахмуту. Значно посилилися ракетні та дронові атаки по окупованому Криму та загальновизнаних територіях Росії. Українські ДРГ активно працюють на лівому березі Дніпра.

Нас чекає приблизно місяць запеклих боїв з намаганням ЗСУ прорвати всі лінії оборони ворога на окремих ділянках фронтів і спробувати досягти головної мети цього наступу – перерізати чи взяти під вогневий контроль коридор по суходолу до Криму.

Наступальні дії ЗСУ продовжаться, допоки будуть дозволяти резерви і погода. Поки що дозволяють.

Що росіяни планують робити взимку

Стосовно важкої зими, яка нас, вірогідно, очікує, хочу зазначити наступне.

За наявною інформацією, яку підтверджує ГУР Міноборони, недоімперія здатна виробляти та модернізувати близько 100 ракет на місяць. Однак агресор використовує проти України значно меншу кількість. Видається, що він накопичує ракети, щоб після настання холодів завдавати по Україні масовані кількаденні ракетно-дронові атаки з розрахунком, що цього наші ППО – ПРО не витримають.

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Тоді, за задумом ворога, критична інфраструктура України буде зруйнована, і настане повний блекаут.

Таку версію також підтверджує те, що недоімперія намагається розширити номенклатуру носіїв ракет. Зокрема, під запуск "Кинджалів" начебто переобладнано Су-24 (раніше це завдання виконували 4 літаки МіГ-31).

Тобто росіяни можуть врахувати безглуздість атак по нашій критичній інфраструктурі минулої зими, коли ми встигали усувати пошкодження швидше, ніж вони їх завдавали.

Підкреслюю: мовиться про можливість, а не про гарантованість такого сценарію. Але все одно раджу українцям готуватися. Ретельно продумайте, як ви будете діяти у випадку схожих критичних подій.

Ворог нас не здолає. Аби тільки не завадити самим собі.