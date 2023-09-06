Впереди месяц упорных боев

Однако складывается так, что именно сейчас постоянное давление наших защитников на врага начинает давать реальные результаты.

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Медленно, но неизбежно развивается наступление ВСУ на Мелитопольском направлении и в районе Бахмута. Значительно усилились ракетные и дроновые атаки по оккупированному Крыму и общепризнанным территориям России. Украинские ДРГ активно работают на левом берегу Днепра.

Нас ждет примерно месяц упорных боев с попыткой ВСУ прорвать все линии обороны врага на отдельных участках фронтов и попытаться достичь главной цели этого наступления – перерезать или взять под огневой контроль коридор по суше в Крым.

Наступательные действия ВСУ продолжатся, пока будут разрешать резервы и погода. Пока разрешают.

Что россияне планируют делать зимой

Относительно тяжелой зимы, которая нас, вероятно, ожидает, хочу отметить следующее.

По имеющейся информации, подтвержденной ГУР Минобороны, недоимперия способна производить и модернизировать около 100 ракет в месяц. Однако агрессор использует против Украины гораздо меньшее количество. Похоже, что он накапливает ракеты, чтобы после наступления холодов наносить Украине массированные многодневные ракетно-дроновые атаки с расчетом, что этого наши ПВО – ПРО не выдержат.

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Тогда, по замыслу врага, критическая инфраструктура Украины будет разрушена и наступит полный блекаут.

Такая версия также подтверждает то, что недоимперия пытается расширить номенклатуру носителей ракет. В частности, под запуск "Кинжалов" будто бы переоборудован Су-24 (ранее эту задачу выполняли 4 самолета МиГ-31).

То есть россияне могут учесть бессмысленность атак по нашей критической инфраструктуре прошлой зимой, когда мы успевали устранять повреждения быстрее, чем они наносили.

Подчеркиваю: говорится о возможности, а не о гарантированности такого сценария. Но все равно советую украинцам готовиться. Тщательно продумайте, как вы будете действовать в случае схожих критических событий.

Враг нас не победит. Лишь бы не помешать самим себе.