Дна для россиян не существует

Среди школ, которые президент России Владимир Путин открывал 1 сентября, была школа в Мариуполе. В том же Мариуполе, где российские летчики бомбили театр, в котором находились женщины и дети. В том Мариуполе, где российская артиллерия стреляла по жилым кварталам и убивала тех же школьников.

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Если бы не преступления России, эти школьники сейчас пошли бы в украинские школы и не видели бы отвратительного лица Путина на своих мониторах.

Путин открывал школу в том же Мариуполе, который теперь всегда будет одним из символов воровства и подлости, человеконенавистничества и террора России. Который войдет в историю человечества вместе с другими символами российских преступлений, вместе с ГУЛАГом и Афганистаном, вместе с разрушенными городами Сирии и разрушенными городами Украины.

Вот именно в таком городе глава России открывал школу, призывал детей хорошо учиться. Вот такой откровенный и нескрываемый цинизм. Казалось, мы уже все знаем о циничности Путина и о том, что он фактически потерял человеческий облик вместе с миллионами своих отвратительных земляков. Но нет, дна для российского поведения просто нет.

Страна рабов пытается уничтожить страну свободных людей

Кстати, об обучении в школах на оккупированных территориях. В канун Дня знаний стало известно, что 46% родителей, дети которых будут учиться в школах на оккупированных территориях Запорожской области, выбрали украинский как первый язык обучения.

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Вы только подумайте – 46% родителей в оккупации, там, где стоит российский танк, там, где работает российский чекист, там, где глумится российский бандит. Там, где отвратительная и лживая российская пропаганда убеждает, что русский язык – это язык белых людей, а украинский нужно воспринимать как "язык врага".

В таких условиях 46% родителей выбирают украинский язык. Если бы российских бандитов не было вместе с их школой и пропагандой, 100% людей, живущих на этой территории, выбрали бы украинский язык, как язык обучения. Украинский, а не русский.

Нужно ли объяснять, что язык оккупантов не имеет никаких образовательных и культурных перспектив на территории Украины? Что родители украинских детей даже на оккупированной территории посылают этот язык за русским кораблем?

Россияне сейчас пытаются объяснить, как же это произошло. Они почти 18 месяцев контролируют территорию, зачищают ее, почти 18 месяцев люди смотрят их мерзкое телевидение. Однако все напрасно. Пропагандисты говорят, что нужно просто отодвинуть линию фронта в Запорожской области. Мол, люди "боятся", что украинцы вернутся, а их дети не будут знать украинский язык. Значит, люди думают о перспективе. Значит, они понимают, что дети, которые сегодня идут в школу, будут жить в мирной суверенной Украине.

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Другие говорят, что живущие на оккупированных территориях боятся "договорняка". Ну, как это, по их мнению, произошло в Херсоне. Как будто это не украинские военные выбили оккупантов.

Это о многом свидетельствует. Конечно, не о том, что люди боятся прихода ВСУ, а о том, что люди их ждут. Самое главное, что люди в оккупации не отождествляют себя с Россией, не отождествляют себя с позорной историей и культурой. Даже приведя оружие оккупанты не смогли заставить считать себя русскими украинцев, свободных людей в свободной стране, которую страна рабов пытается уничтожить.