Погружение в хаос уже близко

Уже сейчас можно говорить, что российская "гвардия" идет по стопам, буквально шаг за шагом, с внутренними войсками МВД СССР. После развала СССР это формирование некоторое время было и в составе России.

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Тяжеловооруженные внутренние войска МВД СССР были сформированы в 1989 году в Новочеркасске как батальон 100-й дивизии оперативного назначения Внутренних войск МВД СССР.

Кстати, именно в Новочеркасске в 1962 году произошло одно из самых кровавых подавлений забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода имени Буденного. Тогда милиция и войска расстреляли многотысячный митинг.

В 1989 году внутренние войска получили на вооружение танки Т-62М и ПТ-76, ББМ и даже артиллерию. Это позволило использовать их во время Первой и Второй Чеченских воин в качестве полноценных механизированных/танковых подразделений.

Но важно другое.

Вооружали внутренние войска МВД в СССР, а затем в России тяжелой техникой из-за нестабильной ситуации в стране. СССР трещал по швам в конце 1980-х, а в 1990-х трещала уже Российская Федерация. Танки на вооружении полицейской структуры это не то, чему россиянам следует радоваться. Это признак трещины.

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Многие эксперты, когда говорят о послевоенной России, говорят о ее распаде. Я не могу сказать, что распад России – это единственный результат ее послевоенного существования, однако превращение из Российской Федерации в Российскую феодализацию – это вполне реально.

Феодальные наделы, управляемые местными царями – олигархами, со своими частными армиями, законами и полным неповиновением центру. Именно такова будет послевоенная Россия. Вооружение Росгвардии танками и артиллерией – это яркий признак надвигающейся внутренней дестабилизации России и ее погружения в хаос.

Обратно в 90-е! А то и похлеще…