Занурення в хаос вже близько

Уже зараз можна говорити, що російська "гвардія" йде стопами, буквально крок у крок, з внутрішніми військами МВС СРСР. Після розвалу СРСР це формування деякий час було й у складі Росії.

До теми Коли Кремль знову вдасться до мобілізації?

Важкоозброєні внутрішні війська МВС СРСР були сформовані у 1989 році в Новочеркаську як батальйон 100-ї дивізії оперативного призначення Внутрішніх військ МВС СРСР.

До речі, саме в Новочеркаську в 1962 році відбулося одне з найкривавіших придушень страйку робітників Новочеркаського електровозобудівного заводу імені Будьонного. Тоді міліція та війська розстріляли багатотисячний мітинг.

У 1989 році внутрішні війська отримали на озброєння танки Т-62М і ПТ-76, ББМ і навіть артилерію. Це дозволило використовувати їх під час Першої та Другої Чеченської воєн як повноцінні механізовані/танкові підрозділи.

Але важливе інше.

Озброювали внутрішні війська МВС у СРСР, а потім у Росії важкою технікою через нестабільну ситуацію в країні. СРСР тріщав по швах наприкінці 1980-х, а у 1990-х тріщала вже Російська Федерація. Танки на озброєнні поліцейської структури це не те, чому росіянам слід радіти. Це ознака тріщини.

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Багато експертів, коли говорять про післявоєнну Росію, то говорять про її розпад. Я не можу сказати, що розпад Росії це єдиний результат її повоєнного існування, однак перетворення з Російської Федерації у Російську феодалізацію – це цілком реально.

Феодальні наділи, керовані місцевими царями – олігархами, зі своїми приватними арміями, законами та повним непокорою центру. Саме такою буде післявоєнна Росія. Озброєння Росгвардії танками і артилерією – це яскрава ознака того, що насувається внутрішня дестабілізація Росії, і її занурення в хаос.

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