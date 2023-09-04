Кто ввел наибольше и наименьше санкций против России

О том, какие антироссийские санкции ввели страны мира и Украина, как они повлияли на экономику России – читайте дальше.

Интересно Такая же мифическая, как и "вторая армия мира": зачем на самом деле России ракета "Сармат"

За более чем год полномасштабной войны санкции против России ввели 47 стран мира. Первенство во внедрении ограничений против крупнейшего агрессора в мире, как и год назад, удерживают США, Великобритания, Канада, Япония и страны Европейского Союза. Меньше всего – по одному виду санкций, – наложили 7 стран:

Аргентина,

Южная Корея,

Сербия,

Тайвань,

Турция,

Филиппины,

Чили.

Остальные 148 стран мира не ввели никаких санкций против России. Это страны Африканского континента, Ближнего востока и Азии (кроме упомянутых Японии, Филиппин и Тайваня), а также страны Южной Америки (кроме Аргентины и Чили). Эти государства продолжают поддерживать экономику страны-оккупанта путем торговли, обмена технологиями и т.д.

Как и год назад, наиболее распространенные типы санкций – персональные против физических и юридических лиц, а также ограничение торговли с Россией. Как правило, они предполагают следующее:

санкции против физических и юридических лиц Под персональные санкции разных стран мира попали российские чиновники, бизнесмены, банкиры и олигархи, финансирующие оборонный сектор, а также функционеры так называемых "Л/ДНР" и военные, воюющие на стороне России. Ограничения предусматривают замораживание активов, запрещение поездок по странам. Ограничения в отношении компаний предполагают замораживание активов и ограничение их продаж, а также ограничение торговли и финансовых операций;

Под персональные санкции разных стран мира попали российские чиновники, бизнесмены, банкиры и олигархи, финансирующие оборонный сектор, а также функционеры так называемых "Л/ДНР" и военные, воюющие на стороне России. Ограничения предусматривают замораживание активов, запрещение поездок по странам. Ограничения в отношении компаний предполагают замораживание активов и ограничение их продаж, а также ограничение торговли и финансовых операций; ограничение экспорта товаров в Россию. В эти ограничения попали товары оборонного или двойного назначения, которые Россия может использовать в войне против Украины. Некоторые страны ограничили поставки в страну-агрессор товаров, используемых в нефтяной промышленности, машиностроении, высокотехнологичном производстве, в частности литий, квантовые технологии, электронные компоненты и т.д. Страны ЕС и Япония также ввели ограничения на экспорт в Россию предметов роскоши;

В эти ограничения попали товары оборонного или двойного назначения, которые Россия может использовать в войне против Украины. Некоторые страны ограничили поставки в страну-агрессор товаров, используемых в нефтяной промышленности, машиностроении, высокотехнологичном производстве, в частности литий, квантовые технологии, электронные компоненты и т.д. Страны ЕС и Япония также ввели ограничения на экспорт в Россию предметов роскоши; ограничение продажи и импорта российских товаров . Установление дополнительных таможенных тарифов на импорт из России и Беларуси, а также отказ от покупки у России таких товаров как газ, уголь, стальные изделия, драгоценные камни, предметы роскоши;

. Установление дополнительных таможенных тарифов на импорт из России и Беларуси, а также отказ от покупки у России таких товаров как газ, уголь, стальные изделия, драгоценные камни, предметы роскоши; приостановка инвестиций в Россию. Прекращение внешних инвестиций в Россию, прекращение грантового финансирования исследовательских проектов;

Прекращение внешних инвестиций в Россию, прекращение грантового финансирования исследовательских проектов; ограничение российских медиа. Страны ЕС ввели санкции против российских государственных пропагандистских СМИ – Russia Today и Sputnik. Латвия дополнительно заблокировала 18 российских телеканалов, а США наложили санкции на три контролируемые государством сети: "Первый канал", "Россия-1" и "ТРК НТВ".

Едва ли не наиболее активно к санкциям присоединяется Европейский Союз. Он ввел 11 санкционных пакетов, предусматривающих ограничения в разных сферах: торговле, финансах, туризме и т.д.

Санкции против России или россиян ввели более 50 международных организаций и международных ассоциаций. 12 из них исключили Россию или прекратили ее представительство, в том числе Совет стран Балтийского моря, Совет Европы, Парламентская ассамблея ОЧЭС, Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), Европейский языковой союз, Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирная туристическая организация, Европейская федерация участников рынка лизинга

Приостановила членство России и Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF), хотя так и не внесла страну-террориста в "черный список", несмотря на нарушения стандартов FATF и многочисленные требования Украины.

Ряд международных организаций прекратили сотрудничество в уже начатых проектах и отменили новые. Европейское космическое агентство (ЕКА) прекратило участие в совместных с Россией программах исследования Луны и окололунного пространства и в миссии по запуску марсохода ExoMars. Европейское агентство безопасности авиации приостановило действие всех выданных сертификатов и запретило оказывать техническую помощь и другие услуги в области авиации и космической промышленности.

Сотрудничество с Россией прекратили ряд международных образовательных организаций, университетов и исследовательских учреждений. К тому же, о закрытии офисов, прекращении инвестиционных проектов в России и Беларуси объявили Европейский банк реконструкции и развития (прекратил инвестиции в российские проекты еще в 2014 году) и Всемирный банк. Торговлю акциями российских компаний прекратили Лондонская и Сингапурская биржи, а Всемирная федерация бирж исключила российский фондовый рынок.

Какие санкции против России вводит Украина

Исчерпывающие основания применения санкций и их виды определяет соответствующий закон Украины. Люди или компании, деятельность которых подрывает национальную безопасность и угрожает суверенитету государства, могут потерять право распоряжаться своими украинскими активами. Эти активы можно взыскать в пользу государства, а выведение средств за пределы Украины ограничить. Подсанкционные компании могут аннулировать лицензии и специальные разрешения.

В целом, закон предусматривает более 20 видов санкций, среди которых запрет участия в приватизации, аренды государственного имущества, получение лицензий и разрешений от Национального банка Украины, увеличение уставного капитала подсанкционной компании, прекращение действия торговых соглашений, запрет передачи технологий и т.д.

В начале полномасштабной войны санкционный процесс в Украине проходил довольно медленно. СНБО утвердил первые три пакета санкций 24 мая 2022 года. Они содержали ограничения в отношении двух человек и двух компаний. Введение санкций ускорилось с июня прошлого года.

По состоянию на начало июля этого года президент Владимир Зеленский подписал более 40 санкционных пакетов против более 6,7 тысяч физических и почти 4,3 тысяч юридических лиц. Таким образом, среди всех стран именно Украина внедрила больше всего персональных санкций против людей и компаний, которые поддержали или напрямую присоединились к войне России против Украины.

Работа над введением персональных санкций продолжается. Согласно закону, рекомендовать ограничения по физическим и юридическим лицам могут Кабинет Министров, Верховная Рада, Офис Президента и Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Последнее ведет активный розыск людей и компаний, причастных к войне в Украине на стороне России, и формирует соответствующие списки лиц, к которым следует применять санкции. По состоянию на конец июля НАПК рекомендует наложить санкции более чем на 16 тысяч физических и более 3 тысяч юридических лиц.

Кабмин с 24 февраля 2022 года утвердил 22 постановления с рекомендациями санкций в отношении более 1 тысячи физических и 961 юридического лица. В Верховной Раде с начала полномасштабной войны нардепы зарегистрировали 8 постановлений с рекомендациями санкций в отношении почти 4 тысяч физических и 176 юридических лиц. СНБО принимает во внимание эти рекомендации, а также создает санкционные списки самостоятельно и постепенно налагает санкции на рекомендуемых субъектов.

Важно Россияне готовятся к новой массированной атаке по Украине: что об этом свидетельствует

Персональные санкции – не единственные, которые Украина внедряет с начала полномасштабной войны. По состоянию на середину августа 2023 года, Зеленский подписал указы, а Верховная Рада утвердила постановлениями 2 пакета секторальных санкций, то есть ограничивающих определенную сферу экономики в целом. Это решение СНБО о санкциях против Центрального банка России, а также против всех финансовых учреждений, зарегистрированных и работающих на территории государства-террориста (ограничения введены на 50 лет), а также решения СНБО о секторальных санкциях против Ирана. Санкции против Ирана предусматривают полный запрет на торговлю, транзит ресурсов, полетов резидентов Ирана на территории Украины и инвестиций в эту страну.

Справка. Персональные санкции начинают действовать, когда президент утверждает своим указом решение СНБО. Секторальные санкции в соответствии с законом о санкциях вводятся следующим образом: президент утверждает решение СНБО, а Верховная Рада в течение следующих 48 часов должна принять соответствующее постановление, окончательно утверждающее эти санкции.

Правительство приняло постановления по рекомендациям секторальных санкций против Сирии (в апреле этого года) и оборонного сектора России и Беларуси (в конце июля этого года). Однако решений СНБО по реализации предложений Кабмина пока нет.

Как Украина ограничивает влияние России на законодательном уровне

Персональные санкции против лиц и компаний не единственный способ ограничить российское влияние в Украине. С начала полномасштабной войны проект "Индекс реформ" насчитал 41 важную регуляцию, содержащую ограничение или запрет деятельности в Украине субъектов, связанных с Россией.

Большинство таких документов предусматривают ограничения в сфере культуры, медиа и издательских услуг, финансовых услуг, а также отмену налоговых льгот и запрет на хранение и обработку данных субъектами, имеющими связи с Россией.

В частности, в сфере культуры Верховная Рада приняла законы:

о запрет использование на территории Украины русской оккупантской символики и деятельности пророссийских организаций;

запрет гастролей российских исполнителей, поддержавших войну против Украины;

запрет распространение книг и издательской продукции из России и Беларуси и т.д.

Кроме того, Рада внесла изменения в закон "О медиа", запрещающих освещать деятельность российских властей без сопровождения такой информации сообщением о статусе России как страны-агрессора.

ВР также отменила налоговые и таможенные льготы при импорте российского научного оборудования. Кроме того, российские граждане не могут обрести статус е-резидента, который среди прочего позволяет дистанционно открыть бизнес в Украине.

Заметьте Почему ракета "Сармат" опасна прежде всего для россиян

Гражданам России также запрещено занимать должности руководителей украинских госпредприятий, получать лицензии на использование недр и лицензии на осуществление деятельности в сфере использования ядерной энергии.

Российским компаниям и гражданам запрещено предоставлять в Украине финансовые услуги (в связи с этим в июле национализировали "Альфа-банк", принадлежавший российским олигархам) и проводить аудиторскую деятельность. ВР также запретила передавать персональные данные субъектам, зарегистрированным в России и государствах, входящим с ним в таможенные и военные союзы.

Работают ли санкции?

Поскольку с начала полномасштабной войны коалиция союзников Украины вводила санкции достаточно осторожно и ограниченно, ожидается, что они будут оказывать медленное, но долгосрочное влияние на экономику страны-агрессора. Также следует помнить, что как до полномасштабного вторжения, так и после него российские власти искали способы избежать ограничений и адаптироваться к международному давлению. Однако эффект некоторых санкций можно оценить уже сейчас.

С 24 февраля 2022 года страны-союзники ввели санкции для около 10 тысяч человек, ответственных за войну в Украине. Они, среди прочего, означают заморозку средств и активов российских бизнесменов и приближенных к власти людей. Эти лица все еще зарабатывают деньги в России, однако не могут потратить их в значительной части мира, так же как и распоряжаться своей роскошной собственностью, например виллами и яхтами в этих странах.

Едва ли не единственной возможностью для некоторых из них остается тратить деньги внутри России, например, на покупку других компаний или долей у них.

Великобритания пошла дальше попыток изоляции российских чиновников: она предлагает подсанкционным олигархам пожертвовать заблокированные средства Украине. В конце прошлого года Канада арестовала активы подсанкционного олигарха Романа Абрамовича и объявила о намерении передать их на восстановление Украины.

Хотя активы государства России или российских олигархов арестованы во многих странах, с конфискацией этих активов или передачей их Украине существуют юридические и политические сложности. В частности, западные правительства рассуждают о том, как это согласовать с защитой права собственности.

Внедренные в начале войны ограничения на импорт и массовый выход международных компаний из России привели к разрушению логистики внутри страны. Поэтому россияне почти сразу почувствовали дефицит базовых вещей: бумаги, средств личной гигиены, бытовой техники и т.д. Обвал цепей поставок привел к удорожанию производства, а следовательно, и к росту цен для конечных потребителей.

Однако уже в марте прошлого года Россия нашла способ обойти ограничение путем параллельного импорта, то есть когда российские компании покупают запрещенный товар у других компаний, которые до этого купили его легально.

По состоянию на конец апреля 2023 параллельный импорт в России достиг более 20 миллиардов долларов и привел к дефициту на складах в соседних странах. К сожалению, по этой схеме страна-агрессор смогла возобновить импорт как бытовых товаров (хотя далеко не всех), так и некоторых товаров оборонного назначения или компонентов для них.

Одно из самых ожидаемых ограничений – запрет импорта российской нефти по морю и ограничение цен на другие виды нефти и нефтепродуктов – уже отразилось на доходах России. Согласно анализу Киевской школы экономики, российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов упал на 15,6 миллиарда долларов, что составляет 40% от общей суммы экспортных поступлений в IV квартале 2022 года.

К тому же, Россия потеряла европейский рынок. Теперь основными импортерами ее нефти являются Индия и Китай (почти 75% поставок в I квартале 2023 года), которые могут экспортировать в ЕС топливо из российской нефти. Хотя Россия все еще может экспортировать нефть и нефтепродукты в неприсоединившиеся к санкциям страны, она вынуждена продавать их со значительной скидкой.

Рекомендуем С Путиным все ясно, а почему на саммит G20 не едет Си Цзиньпин?

В то же время в KSE Institute отмечают важность проверки соблюдения западными компаниями санкционного режима, чтобы сделать невозможным обход ограничений, а также дальнейшее снижение предельных цен на сырую нефть и нефтепродукты.

Не достаточно усиливать санкции, их нужно контролировать

Применяемые странами мира с начала полномасштабной войны санкции существенно повлияли на экономику России. По данным KSE Institute, ВВП России в 2022 году только по официальной статистике упал на 2,1%, а дефицит бюджета за 5 месяцев 2023 достиг 3,41 триллиона рублей или 117% планового показателя на 2023 год. Это вынудило правительство страны-террористки активизировать внутренние заимствования и использование Фонда национального благосостояния.

Несмотря на то, что уже внедрены санкции, Россия все еще способна обеспечивать жизнедеятельность своей экономики и продолжать захватническую войну в Украине. К тому же она постоянно ищет способы обойти ограничения путем параллельного импорта и сотрудничества со странами, которые не присоединились к санкциям (это, в частности, Китай, Турция, Индия и другие). Россия все еще получает доходы от продажи энергоносителей (383,7 миллиарда долларов в 2022 году, что является рекордом с 1995 года), минеральных удобрений (16,7 миллиарда долларов за 2022 год), а также алмазов и цветных металлов.

Поэтому, чтобы усилить санкционное давление на Россию, Украина и страны-союзники должны не только усиливать ограничения, но и контролировать соблюдение санкционного режима компаниями.

Не менее важно продолжение розыска и внесение в санкционные списки лиц, помогающих России и поддерживающих ее вооруженную агрессию. Украина уже приняла ряд законов, которые позволяют конфискацию и продажу российских активов для наполнения бюджета и хотя бы частичного покрытия военных убытков. Кроме того, президент подписал закон о создании открытого Единого реестра санкций, который будет содержать информацию обо всех подсанкционных лицах и компаниях.

Впрочем, в отношении персональных санкций есть тревожные "колокольчики" – некоторым олигархам через суд удается избавиться от ограничений. По состоянию на конец июля известно, что Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова и экс-замглавы "Сбербанка" Льва Хасиса.

Хотя союзники Украины активно взялись за поиск имущества россиян и их приспешников, эти активы не приносят Украине никакой пользы. Чтобы вынудить Россию платить за убытки, международные партнеры должны разработать механизм передачи активов россиян в пользу Украины. В ноябре прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию, признавшую необходимость создания международного механизма возмещения Украине военных убытков, однако его разработка еще продолжается.