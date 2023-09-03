"Сармат" – сырая и проблемная ракета

Так, 20 апреля 2022 года был осуществлен первый и пока единственный успешный испытательный запуск ракеты с космодрома Плесецк.

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Ранее я писал, что этот запуск может быть последним, поскольку в комплектации "Сармата" есть большое количество микроэлектроники иностранного производства, а в условиях санкций у России нет возможности даже собрать вторую ракету для банальных испытаний.

Однако внезапно, всего лишь после одного единственного испытательного пуска, 16 августа 2022 года подписали государственный контракт на изготовление и поставку МБР "Сармат" в российские войска.

В этом случае следует понимать, что "Сармат" – это очень сырая и очень проблемная ракета. Так, например, первые испытания МБР "Сармат", которые планировались на 2016 год, были проведены только в 2018 году, а возобновились после продолжительной паузы в 2020 году.

Эти задержки были вызваны из-за большого количества технических и технологических проблем, возникающих при создании и подготовке ракеты к испытаниям.

Не вкладываясь в сроки обеспечения ракетами "Сармат" комплексов "Авангард", было решено до 2027 года последние устанавливать на старые советские МБР УР-100Н УТТХ, которые не выпускаются с 1985 года. Согласно плану поставок "Авангардов", в войска с 2019 по 2027 годы будет передано 12 единиц.

Бомба с часовым механизмом

Однако главное все же не технические и технологические возможности россиян выпускать ракеты "Сармат", а то, что по всем требованиям они не могут брать их в строй после стольких лет решения проблем и всего одного успешного испытательного пуска.

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К примеру, в СССР ракеты такого типа проходили испытания в течение нескольких лет прежде чем начиналось их серийное производство, производились десятки испытательных пусков.

Очевидно, что Россия торопит события и стремится как можно быстрее передать в войска то, что называется межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", "не имеющей аналогов в мире". Однако пока ей удается лишь позориться с этой ракетой, демонстрируя не только свою производственную беспомощность, но и тотальное безрассудство.

Ракета, которая не прошла все стадии испытаний и должна иметь ядерную боевую часть, – это как бомба с часовым механизмом. Она опасна, прежде всего, для своих создателей.

Одно радует – на сегодня Россия способна строить не так новые "Сарматы", как их макеты.