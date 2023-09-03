"Сармат" – сира та проблемна ракета

Так, 20 квітня 2022 року був здійснений перший і поки що єдиний успішний випробувальний запуск ракети з космодрому Плесецьк.

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Раніше я писав, що цей запуск може бути останнім, оскільки в комплектації "Сармата" є велика кількість мікроелектроніки іноземного виробництва, а в умовах санкцій у Росії немає можливості навіть зібрати другу ракету для банальних випробувань.

Однак раптово, всього лише після одного єдиного випробувального пуску, 16 серпня 2022 року підписали державний контракт на виготовлення та постачання МБР "Сармат" до російських військ.

У цьому випадку слід розуміти, що "Сармат" – це дуже сира та дуже проблемна ракета. Так, наприклад, перші випробування МБР "Сармат", які планувалися на 2016 рік, були проведені лише у 2018 році, а відновилися після тривалої паузи аж у 2020 році.

Ці затримки були викликані через велику кількість технічних та технологічних проблем, що виникали під час створення та підготовки ракети до випробувань.

Не вкладаючись у строки забезпечення ракетами "Сармат" комплексів "Авангард", було вирішено до 2027 року останні встановлювати на старі радянські МБР УР-100Н УТТХ, що не випускаються з 1985 року. Згідно з планом поставок "Авангардів", до військ з 2019 по 2027 роки буде передано 12 одиниць.

Бомба з годинником механізмом

Однак головне все ж таки не технічні та технологічні можливості росіян випускати ракети "Сармат", а те, що за всіма вимогами вони не можуть брати їх у стрій після стількох років вирішення проблем і всього одного успішного випробувального пуску.

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Наприклад, у СРСР ракети такого типу проходили випробування протягом декількох років перш ніж починалося їх серійне виробництво, проводилися десятки випробувальних пусків.

Очевидно, що Росія квапить події і прагне якнайшвидше передати у війська те, що називається міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат", яка "не має аналогів у світі". Однак поки що їй вдається лише соромитися з цією ракетою, демонструючи не лише свою виробничу безпорадність, а й тотальну нерозсудливість.

Ракета, яка не пройшла всіх стадій випробувань й повинна мати ядерну бойову частину, – це як бомба з годинниковим механізмом. Вона небезпечна найперше для своїх творців.

Одне тішить – на сьогодні Росія здатна будувати не так нові "Сармати", як їхні макети.