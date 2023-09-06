Кремль ставит на еду
Через Турцию проходило немало подсанкционных товаров и, похоже, это будет и дальше, только по другим схемам.
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Во многих сферах – от энергетики до туризма – они обречены договариваться, ведь других вариантов у них немного. Однако относительно так называемой зерновой договоренности – президент России Владимир Путин и дальше будет поднимать ставки.
Дело не только в наличии больших объемов своего зерна. Для Кремля еда – это будущие энергоносители. Зависимость от российских нефти и газа будет постепенно снижаться из-за "зеленой" революции и борьбы с изменениями климата. В то же время еда потребуется всегда. Сотни миллионов людей не представляют себе трапезы без хлеба.
Построить новую удавку – новую систему зависимостей – одна из главных задач для российского руководства, возможно, даже номер один.
За продление "зерновой договоренности" Кремль хочет получить целый ряд публичных и непубличных уступок, прежде всего, вернуть всю систему услуг для своего экспорта аграрной продукции и удобрений – от снятия SWIFT ограничений с "Россельхозбанка" до возобновления всех страховых и транспортных услуг.
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Это далеко не полный список русских условий. Их принятие либо непринятие будет означать практически продолжение либо изменение стратегии Запада в отношении России. Поэтому при всем уважении к турецкому лидеру Реджепу Эрдогану ожидать, что именно он решит этот вопрос, – плохо.
Да и для Путина, хорошо разбирающегося в геополитике, нужно было "накачать" президента Турции для разговоров на саммите G20 в конце этой недели в Индии. Хочется верить, что это ему не удалось и тезисы об африканских переворотах из-за нехватки зерна не сработают. Однако турецко-африканская коалиция в Индии может получить новых участников, и это не последняя серия.