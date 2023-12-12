Основні причини:

темпи зростання світової економіки скорочуються (як наслідок знижується попит та ціни на сировинні активи та українську експортну продукцію);

зростає ймовірність скорочення обсягів військової та фінансової допомоги Україні та як наслідок зростання можливостей для Росії, яка нарощує військовий потенціал;

вибори у багатьох важливих регіонах для України та зниження фокуса на питаннях безпеки та підтримки нашої країни;

нові військові конфлікти у світі, що відвертатиме увагу від нас;

вибори в США та передвиборча гонитва роблять нас так само заручниками.

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Нижче група прогнозів щодо світової економіки та подій, які вплинуть на світ та на Україну.

Прогноз Міжнародного валютного фонду

МВФ очікує уповільнення темпів зростання світової економіки: у 2023 році було на 3%, а у 2024 – на 2,9%. Це значно нижче за історичний середній показник у 3,8%. У країнах із розвиненою економікою зростання економіки: 2023 рік – 1,5%, 2024 рік – 1,4% Причина уповільнення – посилення монетарної політики (підвищення облікових ставок, гроші залишаються дорогими). У країнах, що розвиваються: 2023 рік – 4%, 2024 рік – 4%.

Глобальна інфляція поступово знижується: 2022 рік – 8,7%, 2023 рік – 6,9%, 2024 рік – 5,8%.

Прогноз від JP Morgan

Аналітики JPMorgan Chase & Co. знизили прогноз зростання світового ВВП на 2024 рік до 2,5% з 3%. JPMorgan також прогнозує, що у 2024 році економічне зростання у США сповільниться до 2,4% з 2,7% у 2023 році.

До середини 2024 року 99% американців виявляться у гіршому фінансовому становищі, ніж до пандемії. 80% споживачів, група, частку якої припадає майже дві третини споживання, вже вичерпали всю ощадну подушку, яку вони могли створити під час карантину. За даними банку, цілком імовірно, що фінансове становище всіх споживачів, крім 1% найбагатших, у середині 2024 року виявиться гіршим, ніж до пандемії.

JPMorgan прогнозує зростання корпоративного прибутку, але при цьому попереджає про падіння індексу S&P500 на 8% (важливо зазначити, що інші інвестиційні банки, навпаки, очікують на його зростання). На акції, за даними JPMorgan, чинитимуть тиск послаблення споживчих тенденцій та геополітичні ризики.

Геополітична напруженість, особливо між Китаєм та США, залишається ключовим ризиком для світової економіки у 2024 році. Банк очікує, що ціни на нафту залишатимуться високими, попри уповільнення глобального економічного зростання.

Це з тим, що пропозицію нафти обмежена, а попит залишається високим. Середня ціна нафти Brent у 2023, 2024 та 2025 роках складе 81, 83 і 75 доларів за барель відповідно.

Вже наступного, 2024 року, світова потреба в нафті зросте на 1,6 мільйона барелів у день через зростання економік країн, що розвиваються.

JPMorgan зазначає, що існує низка факторів, які можуть призвести до глобальної кризи:

тривала війна в Україні;

посилення грошово-кредитної політики центральними банками у світі;

зростання інфляції.

JPMorgan очікує, що ймовірність глобальної кризи у 2024 році нижча, ніж у 2023 році, але вона все ще зберігається. Центральні банки у світі продовжать підвищувати процентні ставки у 2024 році, щоб боротися з інфляцією.

Зростання безробіття у світі сповільниться, але все одно залишиться вищим, ніж до пандемії COVID-19. Світова торгівля сповільниться у 2024 році, але все одно залишиться вищою, ніж до пандемії COVID-19.

Прогноз від Amundi

Amundi очікує зниження споживання та стійку інфляцію на розвинених ринках. Прогнозує складнощі в Китаю, який перебуває на шляху до ослаблення на тлі структурних змін у його економічній моделі. Економіка Китаю у 2024 році зросте лише на 3,9%.

У першому півріччі 2024 року очікується рецесія у США. Ринки, що розвиваються стійкі, але мають високу фрагментацію. Азія – переможець в інвестиційних потоках. Інфляція продовжує знижуватися, але центральні банки зберігають пильність. Фінансування "зеленого" переходу є основною метою бюджетної політики.

ОЕСР та Азійський банк розвитку

Вони так само знизили свої прогнози світового зростання у 2024 році. Глобальне економічне зростання становитиме близько 2,5%. Це нижче, ніж прогнозує МВФ.

Основні ризики для глобальної економіки:

війна в Україні може призвести до подальшого зростання цін на енергоносії та продовольство. Це може призвести до зниження реальних доходів населення та уповільнення споживчого попиту;

зростання інфляції може призвести до зниження купівельної спроможності населення та уповільнення ділової активності;

посилення грошово-кредитної політики може спровокувати уповільнення зростання інвестицій та споживання.

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10 ключових ризиків 2024 року від BlackRock

1) Стратегічне суперництво США та Китаю – ризик високий. BR не бачить військових дій у найближчому майбутньому, але вважає, що ризик зростає. Важливою віхою стануть президентські вибори на Тайвані у січні 2024 року.

2) Великі кібератаки – ризик високий. Цього року хакери проникли в акаунти кількох чиновників США, оголивши вразливість урядової інфраструктури. Буде зростання кіберактивності в зонах конфліктів і навколо майбутніх виборів, що може призвести до їхнього зриву.

Технологічні досягнення, особливо у сфері штучного інтелекту, можуть збільшити ризик зловмисних атак.

3) Великі терористичні атаки – ризик високий.

4) Глобальний технологічний поділ – ризик високий. Технологічний поділ між США та Китаєм значно прискорюється за своїми масштабами.

5) Конфлікт Росія – НАТО – ризик високий. Війна в Україні стає затяжною, що підвищує ризик ескалації з НАТО. Західні фінансові, енергетичні та технологічні санкції проти Росії продовжують посилюватись. Дипломатичного рішення у найближчому майбутньому не очікується.

Контрнаступ України просувається повільно, і драматичний прорив видається малоймовірним. Очікується, що тривала війна на виснаження триватиме до наступного року.

Підтримка Заходу виявилася вирішальною для успіху України, але в США це питання ставатиме все більше політизованим. Найімовірнішим довгостроковим результатом є політичне, економічне та військове протистояння між Заходом та Росією. Західні союзники заявили про довгострокові зобов'язання щодо забезпечення безпеки України на саміті НАТО цього літа, по суті, перевівши Україну під парасольку безпеки Заходу.

6) Напруженість у Перській затоці – ризик високий, особливо якщо інші угруповання, такі як Хезболла, нападуть на Ізраїль або американські активи в регіоні. США розмістили у регіоні значні військові сили, щоб підтримати Ізраїль та утримати інших гравців від вступу у війну.

Якщо з'являться прямі докази причетності Ірану до нападу, ми зможемо побачити дії Ізраїлю у відповідь, які вплинуть на потоки енергії та ринки.

7) Політична криза на ринках, що розвиваються, – ризик середній. Зростання цін на нафту і продовольство, а також вищі відсоткові ставки в США є ризиками для країн з ринком, що формується (зокрема і для України). Ми стурбовані відсутністю глобальної співпраці щодо полегшення боргового тягаря.

8) Північнокорейський конфлікт – ризик середній. Північна Корея продовжує нарощувати свою ядерну зброю і здійснює провокаційні дії – запускає ракети.

9) Тупик кліматичної політики – ризик середній. Розвинені країни не можуть збільшити державні інвестиції для досягнення цілей щодо нульових викидів. Війна в Україні висунула енергетичну безпеку на перший план. Криза прискорить перехід до світу з низьким рівнем викидів вуглецю.

10) Європейська фрагментація – ризик середній. Енергетична криза та інфляційний тиск призводять до відродження популізму та економічної нестабільності. Війна в Україні викликала потужний імпульс до європейської єдності. Досягнуто прогресу у реформуванні бюджетних правил ЄС, і можливої угоди буде досягнуто до кінця року. Очікуваний центристський та проєвропейський коаліційний уряд у Польщі є позитивним чинником для європейської єдності.

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Міжнародна консалтингова компанія А3М

Компанія, яка спеціалізується на ризик-менеджменті, опублікувала карту світу з виділенням там країн за рівнем ризику. Класифікація ризиків складається з оцінок таких категорій:

в'їзд та виїзд зі країни, транспорт;

страйки, ризики інфраструктури;

охорона здоров'я та ризики для здоров'я;

природні небезпеки та навколишнє середовище, безпека;

економічна безпека (зокрема і корупція);

особливі ризики (культурні особливості).

Переглянути карту можна – за посиланням. Як бачите, Україна є у групі найризикованіших країн.

Геополітичні ризики від агентства TENEO

Події 2023 року припускають, що глобальна система вступила в інтенсивний період структурних перетворень, які змінять геополітику та докорінно змінять міжнародне бізнес-середовище. Далі – прогнози по регіонах.

Що чекає на Африку У 2024 році на Південну Африку чекає великий політичний шок, порівнянний з муніципальними виборами 2016 року, але на національному рівні. Вперше Африканський національний конгрес (АНК) зіткнеться з реальним ризиком втрати своєї парламентської більшості на виборах 2024 року.



В Африці загалом зростає ризик національних дефолтів, уряди багатьох країн уже не справляються з обслуговуванням боргу. Ризик державних переворотів у країнах на південь від Сахари залишиться підвищеним.



До важливих країн, за якими варто стежити, належать країни з давніми сімейними династіями або лідерами, особливо Того, Камерун, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея та Уганда. Такі країни як Ефіопія, де повстання амхара та ополченців оромо кидають виклик федеральному уряду, також уразливі.



Наслідком переворотів чи невдалих політичних переходів може стати не лише занепад демократії, а й загострення громадянських воєн та гуманітарних криз, як у Судані та Малі.

Глобальна енергетика.

Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС є найбільшим ризиком для нафтових ринків напередодні 2024 року.

Оскільки США вступають у рік виборів, побоювання з приводу високих цін на нафту призвели до м'якшого застосування іранських санкцій. При цьому великі обсяги іранської нафти – приблизно на 500 000 барелів на добу додатково – надійдуть на ринок у 2023 році.

Прогноз для Азії.

Зростання глобального впливу Китаю залишається під питанням. Все сильніше затверджується думка про те, що "пік Китаю" вже пройдений. Китайський лідер Сі Цзіньпін прагне переорієнтувати економіку на виробництво напівпровідників, екологічно чисту енергетику, електромобілі та біотехнології. Однак ці галузі поки що занадто малі, щоб заповнити дірку, залишену традиційними драйверами зростання, такими як житло та інфраструктура.

Ринок житла стане ключовим випробуванням у 2024 році. На Тайвані президентські вибори в січні зададуть тон на наступні 4 роки відносин між двома сторонами протоки.

У квітні – травні Індія проведе найбільші у світі демократичні вибори. Водночас у Південно-Східній Азії Індонезія може побачити свої найважливіші вибори за останні десятиліття. Там одним із перших претендентів на зміну президенту Джоко Відодо стане міністр оборони Прабово Субіанто.

Що чекає на Європу?

У розвитку військового конфлікту в України мало причин для оптимізму. Захід не здатний забезпечити настільки масштабний обсяг військової допомоги, який потрібен Україні. Росія, навпаки, збільшує свої виробничі потужності. Вона прагне повернути собі ініціативу, нарощуючи наступ на великій східній лінії фронту, оскільки Кремль сподівається на воєнні перемоги напередодні президентських виборів у березні.

Будь-яке помітне скорочення зовнішньої допомоги Україні може відкрити шлях до нових досягнень Росії, що зміцнить рішучість Кремля добиватися цілей військовими чи дипломатичними засобами – в Україні та, можливо, за її межами.

На виборах у ЄС очікується, що вкрай праві партії досягнуть більшого успіху, ніж у 2019 році. Тенденція, яка, ймовірно, збережеться і в наступній Комісії, – це прагнення до відновлення балансу економічних відносин з Китаєм.

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Штучний інтелект.

Дослідження показують, що у наступному десятилітті ринок штучного інтелекту зростатиме щонайменше на 30% щорічно. При цьому інструменти штучного інтелекту будуть використовуватися в освіті, охороні здоров'я, бізнес-операціях та за його межами.

Інвестиційні моделі прогнозують, що до 2025 року в штучний інтелект у всьому світі буде вкладено понад 200 мільярдів доларів.

У ЄС закон про штучний інтелект набуде чинності до червня 2024 року, після чого Європейська комісія та держави-члени мають 18 місяців на розробку систем, необхідних для ефективного забезпечення дотримання політики.

Прогноз для США.

Оскільки Білий дім все більше уваги приділяє передвиборчій кампанії наступного року, зовнішня політика США у 2024 році буде спрямована на стабілізацію світу, який, схоже, виходить із-під контролю. Три проблеми матимуть величезні наслідки для безпеки США, світової економіки та американської внутрішньої політики.

Стратегічна конкуренція між США та Китаєм залишиться найбільшим джерелом геополітичного ризику. У 2024 році президент Джо Байден має намір дотримуватися передбачуваного та прагматичного підходу до Китаю, де уповільнення економіки може спонукати Сі знизити напруженість. Однак потужні структурні перешкоди – і політика року виборів – ймовірно, перешкоджатимуть будь-якій стійкій розрядці. Обидві країни будуть, як і раніше, зосереджені настановлення власного лідерства у стратегічних технологіях (наприклад, штучному інтелекті) і на тому, чи продовжуватимуть вони спроби блокувати конкурентні переваги один одного.

Зіткнення між Ізраїлем і ХАМАС, ймовірно, триватиме протягом кількох тижнів або навіть місяців і ще довше тривожитиме весь Близький Схід. Вашингтон прагнутиме в першу чергу стримати кризу в Секторі Гази, запобігаючи будь-яким регіональним наслідкам, які можуть загрожувати більш глобальними економічними наслідками, таким як зростання цін на енергоносії. Байден продовжить балансувати між підтримкою Ізраїлю, відносинами США з ключовими арабськими державами та різноманітними поглядами своєї власної політичної бази.

Що очікує на Україну?

Розв'язання проблеми вторгнення Росії в Україну не передбачається. Оскільки бойові дії переростають у дорогу війну на виснаження, Білому дому доведеться не лише підтримувати хитку міжнародну коаліцію, яка підтримує Київ, а й відновити внутрішньополітичну підтримку США допомоги Україні.

Оскільки ключові голоси Республіканської партії дедалі скептичніше ставляться до таких зобов'язань, прагнення Байдена до США згуртувати глобальні демократії проти авторитаризму зіткнеться з перешкодами в міру наближення до листопада 2024 року.

Це приблизно 1/3 прогнозів, які вивчив за останні дні. В інших дуже близькі оцінки. Тож нам потрібно готуватися до нових викликів. Уже на вчора треба готувати жорсткі антикризові дієві плани щодо:

самозабезпечення себе виробничими потужностями з виготовлення боєприпасів та військової техніки;

нам потрібна ефективна економіка "воєнного часу", яка відповідає викликам. Працювати на оборону та перемогу має кожне підприємство та кожен українець;

якщо ми не отримаємо у необхідному обсягу західну допомогу, ми можемо використати пов'язану емісію для забезпечення оборонного замовлення. Нагадаю, під час Другої світової війни державне замовлення формувало до 70% ВВП;

потрібна програма самозабезпечення України всіма необхідними ресурсами: енергетичними, технічними, продовольчими, критичними матеріалами;

ну і потрібний професійний державний менеджмент для організації всіх цих процесів.

Це лише частина потрібних кроків, але треба з чогось починати. Часу вже немає.