Це не новина, це дурня якась.

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Ефективність такого дрона буде меншою

Звісно, замість двигуна внутрішнього згоряння можна поставити на "Шахед 136" турбореактивний двигун, і він стане швидшим. Іранці так і зробили, в них це називається "Шахед 238".

Проте якщо швидкість збільшиться аж у тричі, то дальність впаде разів у 5 – 6. Це пов'язано з тим, що реактивний двигун апріорі менш економний, ніж ДВЗ. Але важливіше, що повітряний опір зростає пропорційно квадрату швидкості, і витрати пального збільшаться не в три рази, а значно більше.

Тобто, якщо звичайний "Шахед" має дальність польоту десь 1200 кілометрів і може атакувати будь-яку точку в Україні, то реактивний зможе літати на 200 – 300 кілометрів і діяти виключно у прифронтовій зоні. Що зменшує його ефективність.

Окрім того, конструкція "Шахеду 136" типу "качка" є вельми вдалою саме для неквапливого польоту. При суттєвому зростанні швидкості його крила стають завеликими, їх треба зменшувати. Але в них баки для палива. Тоді доведеться паливо зберігати у корпусі й робити його циліндричним і більш подовженим.

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В результаті отримаємо типову крилату ракету. Якою нас вже не злякати.

Так, ворог постійно вдосконалюється, а в безпілотниках швидше, ніж ми, на жаль. Але диво-зброї в нього нема. Реактивні "Шахеди" можна буде знищувати, як зараз знищуємо всілякі "Іскандери К" і "Калібри". Але за наявності сучасної ППО – ПРО у достатній кількості.