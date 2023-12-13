Росіяни вигадують нові операції проти України

Ця хакерська атака нагадує нам і про інші спроби хакерських атак росіян на сервери державних установ і компаній у багатьох країнах: від США до Естонії. Таким є характер сучасної війни.

До теми Якими б сильними не були росіяни, їх можна перемогти

Уже кілька тижнів поспіль ми помічаємо, що росіяни не застосовують масштабні атаки на українську цивільну інфраструктуру, а ті їхні атаки, які відбуваються, наші сили ППО відбивають. Минулого року у грудні ми переживали вже кілька блекаутів у різних регіонах України.

Країна жила в атмосфері постійної економії електроенергії: з генераторами й відключеннями світла. Тоді головною метою росіян було знищення української критичної інфраструктури: добитися темряви і холоду.

Виявилося, що розрахунок росіян на те, що українці опиняться у зимові місяці в холоді й темряві – не справився.

Зараз ми бачимо, що росіяни обережніше підходять до ідеї нових атак на українську критичну інфраструктуру. Можливо, тому, що не вистачає ракет, щоб досягнути результату, який запланував очільник Кремля Владімір Путін ще минулого року, або тому, що такі атаки в будь-якому разі не призводять до того результату, на який розраховували у Росії.

Це не означає, що росіяни не можуть думати про нові операції проти ненависної Путіну України. Такими операціями можуть бути хакерські атаки на критично важливі для українського щоденного життя серфери.

Київстар – це не просто стільниковий зв'язок, це ще й нормальна робота систем сервісу, банківських систем. Це дестабілізація ситуації у побутовому житті громадян та в секторах української економіки. Тим більше ми бачили, що атака на Київстар не була поодинокою.

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Кілька годин після того, як користувачі Київстару позбулися доступу до цієї мережі, стало відомо, що була атака ще й на сервери української фінансової системи – Монобанк. Очевидно, що це може бути новим напрямком дій росіян по дестабілізації ситуації в Україні.

Мета Путіна – не дати українцям нормально жити

Якщо росіяни усвідомлюють, що вони не можуть досягти перемог на полі бою, то починають ставати активними учасниками політичних процесів у ворожих країнах, або ж здійснюють хакерські атаки на інфраструктуру цих країн. Тобто роблять все можливе і неможливе, щоб країна, яку вони не можуть завоювати, не жила нормальним життям.

Згадайте ситуацію після Помаранчевої революції – енергетичний тиск на нашу країну, сприяння колишньому прем'єру Віктору Януковичу для того, щоб цей російський агент взяв політичний реванш і підготував Україну до поглинення Росією.

Практично такою ж була тактика росіян після Майдану 2013 – 2014 років. З одного боку анексія Криму і неоголошена війна на Донбасі, а з іншого – активна робота в самому українському суспільстві, допомога проросійським силам, створення цілої пропагандистської мережі власних союзників, сподівання, що проросійські канали, які почали з'являтися як гриби після чергової української перемоги над зрадниками команди Януковича, замінять ранкову гімнастику українцям.

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Також відбувалася послідовна робота з українськими олігархами. Росіяни намагалися переконати їх, що якщо вони будуть допомогати зміні влади в Україні, то зможуть повернути свій бізнес у самій Росії. Деякі українські олігархи з готовністю пішли у цю створену російськими спецслужбами пастку і підготувати підґрунтя для тієї катастрофи, у якій ми врешті-решт опинилися.

Зараз росіяни не можуть завоювати великі території України, тому вони будуть діяти шляхом дестабілізації нашої держави: хакерські атаки, пропагандистська війна, спроба заманити українських політиків, які ще мріють про перемовини. Усе це буде робитися з однією єдиною метою – перекрити Україні кисень якщо не на фронті, то у звичайному житті. Не дати українцям нормально жити – це мета Путіна та російського народу.