Об этом 24 Каналу рассказала общественный деятель Ирина Федорив, прокомментировав действия вокруг скандального законопроекта №5655. Год назад его пытались продвинуть через парламент, теперь все хотят принять через Кабмин.

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Чем опасен этот законопроект

Как рассказала Федоров, в случае принятия постановы Кабмина застройщики буквально получат возможность делать все, что захотят. Культурное наследие, зеленые зоны окажутся под угрозой.

Многие важные достопримечательности сейчас не внесены в электронный кадастр. То есть застройщик мог прийти, взять участки, частный эксперт дает разрешение. А потом застройщика не остановишь. Будут штрафы, которые для застройщиков мизерны. Здесь, по сути, сработал "картельный сговор". Часть законотворцев работают с топовыми застройщиками и создают для них правила,

– заметила Федоров.

Важно, что против этого законопроекта объединились как общественный сектор, так и медиа с органами местного самоуправления.

Обратите внимание! Согласно этому законопроекту, контроль и надзор за градостроителями должны были передать частным органам контроля, хотя сейчас это должны делать местные органы самоуправления. Существует угроза, что это приведет к "буму" самовольного строительства без оформления права собственности.

Что происходит сейчас

Следует напомнить, что 13 декабря 2022 года парламент таки поддержал этот законопроект, который лоббирует глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Тогда даже часть однопартийцев не хотела голосовать за этот законопроект, поэтому пришлось привлекать голоса от "опзжшников".

Важно, что Европарламент призвал президента Владимира Зеленского не подписывать этот законопроект. Ведь там не учтены интересы всех сторон. Зеленский действительно не подписал законопроект и не ветировал его. Прошел год – и теперь эти изменения хотят провести через Кабмин.

Сейчас надеются, что "нахрапом" примут Кабмин. Но самое большая подстава в том, что завтра в Брюсселе будут рассматриваться вопросы нашей евроинтеграции. Это отличные аргументы для оппонентов, которые будут играть нам в минус. Если оппоненты говорят, что есть коррупционные риски, а мы 13 декабря, за день до встречи, такое делаем… Это не просто игра в пользу застройщиков. А вредительство нашим интересам и евроинтеграции,

– подчеркнула Федоров.

По ее словам, ключевые два человека, которые продвигают эти перемены: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк и вице-премьер-министр Александр Кубраков.

Законопроект №5655: кратко