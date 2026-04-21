Який новий закон підписав Зеленський?

Про це стало відомо з картки відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Читайте також Готується законопроєкт про штурмові війська – є сигнали від Міноборони і Сирського, – експерт

Законопроєкт №12221, а також №12426 були розроблені у тісній співпраці з бізнесом, галузевими об'єднаннями, експертним середовищем, міжнародними партнерами. Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Наголошується, що це є важливим кроком на шляху до укладання Угоди АСАА – "промислового безвізу".

Законопроєкт пропонує такі нововведення:

взаємне визнання акредитації, проведеної в Україні та ЄС. (Україна визнаватиме результати акредитації, проведені у Європейському Союзі, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Водночас якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, то його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам.

підвищує відповідальність бізнесу за достовірність інформації про товари;

встановлює правила взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн Євросоюзу у межах Угоди АСАА;

збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Національному органі акредитації;

визначає умови для проведення транскордонної акредитації.

Зверніть увагу! Більшість цих змін набудуть чинності одночасно з початком дії Угоди АСАА.

Які ще є новини про українське законодавство?