Який новий закон підписав Зеленський?
Про це стало відомо з картки відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради України.
Читайте також Готується законопроєкт про штурмові війська – є сигнали від Міноборони і Сирського, – експерт
Законопроєкт №12221, а також №12426 були розроблені у тісній співпраці з бізнесом, галузевими об'єднаннями, експертним середовищем, міжнародними партнерами. Про це йдеться на сайті Мінекономіки.
Наголошується, що це є важливим кроком на шляху до укладання Угоди АСАА – "промислового безвізу".
Законопроєкт пропонує такі нововведення:
- взаємне визнання акредитації, проведеної в Україні та ЄС. (Україна визнаватиме результати акредитації, проведені у Європейському Союзі, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Водночас якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, то його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам.
- підвищує відповідальність бізнесу за достовірність інформації про товари;
- встановлює правила взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн Євросоюзу у межах Угоди АСАА;
- збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Національному органі акредитації;
- визначає умови для проведення транскордонної акредитації.
Зверніть увагу! Більшість цих змін набудуть чинності одночасно з початком дії Угоди АСАА.
Які ще є новини про українське законодавство?
- Також Володимир Зеленський підписав закон для об'єднання енергоринків України та ЄС. Таким чином хочуть інтегрувати український ринок електроенергії в енергетичний ринок Євросоюзу.
- Водночас ідея запровадити ПДВ для ФОПів у чинному вигляді була скасована. Водночас наразі обговорюються інші можливі альтернативи. Юлія Свириденко зокрема повідомила, що у МВФ зі зрозумінням поставилися до ситуації.