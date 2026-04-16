Таку думку висловив військовий експерт Олексій Копитько.

Що відомо про законопроєкт про штурмові війська?

"Вчора Міноборони зробило заяву про впровадження нової моделі ведення бойових дій – застосування дроново-штурмових підрозділів. Це зчитується як підтримка логіки, яку пропонує головком Сирський. Штурмові війська із нарощуванням дронової компоненти – це вже даність. А якщо це даність – потрібна формалізація. Президент Зеленський анонсував рішення щодо формалізації штурмових військ ще у вересні 2025 році. Нинішній сигнал від Міноборони може штовхнути процес, що трохи завис: Кабмін повинен винести на розгляд ВРУ відповідний законопроєкт", – заявив Олексій Копитько.

Він зазначив, що скептицизм щодо створення нового роду військ розбивається о приклад Сил безпілотних систем, які успішно зарекомендували себе на фронті.

Згадаймо процес народження СБС. Було багато скепсису та багато ручного управління. Бо це не системне рішення, а натягування нормативної оболонки на вдалу практику, що народилася явочним порядком. Але воно спрацювало. Зараз ніхто не може заперечувати ефективність нового роду сил, які намацали свою нішу та нарощують активність,

– зазначив експерт.

Разом із тим він наголосив, що дискусія щодо формату штурмових військ є важливою, адже під час війни все швидко змінюється, бойові дії корегують усталений підхід.

"Наразі підрозділи БПС у різних структурах Сил оборони України орієнтуються на досвід та стандарти СБС. Що на якомусь етапі масштабує ефект багаторазово. Отже, дискусія з елементами синергії на основі досвіду щось може дати. Війна показує, що працює і що має бути покладено в основу, іноді спростовуючи чи коригуючи усталений підхід. Загалом, чекаємо на законопроєкт про штурмові війська, сам факт появи якого стане маркером, і стежимо за напрямом дискусії", – заявив Олексій Копитько.

Раніше повідомлялося, що командувач Збройних сил України Олександр Сирський ініціював створення нового роду сил у складі ЗСУ – штурмових військ як мобільного резерву для стабілізації фронту.

Вчора міністр оборони України Михайло Федоров під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив про впровадження дроново-штурмових підрозділів, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.