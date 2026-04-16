Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Копытько.

Что известно о законопроекте о штурмовых войсках?

"Вчера Минобороны сделало заявление о внедрении новой модели ведения боевых действий – применениии дроново-штурмовых подразделений. Это считывается как поддержка логики, которую предлагает главком Сырский. Штурмовые войска с наращиванием дроновой компоненты – это уже данность. А если это данность – нужна формализация. Президент Зеленский анонсировал решение о формализации штурмовых войск еще в сентябре 2025 года. Нынешний сигнал от Минобороны может толкнуть процесс, который несколько завис: Кабмин должен вынести на рассмотрение ВРУ соответствующий законопроект", – заявил Алексей Копытько.

Он отметил, что скептицизм относительно создания нового рода войск разбивается о пример Сил беспилотных систем, которые успешно зарекомендовали себя на фронте.

Вспомним процесс рождения СБС. Было много скепсиса и много ручного управления. Потому что это не системное решение, а натягивание нормативной оболочки на удачную практику, родившуюся явочным порядком. Но оно сработало. Сейчас никто не может отрицать эффективность нового рода сил, которые нащупали свою нишу и наращивают активность,

– отметил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что дискуссия о формате штурмовых войск важна, поскольку во время войны все быстро меняется, боевые действия корректируют устоявшийся подход.

"В настоящее время подразделения БПС в разных структурах Сил обороны Украины ориентируются на опыт и стандарты СБС. Что на каком-либо этапе масштабирует эффект многократно. Соотвнетственно, дискуссия с элементами синергии на основе опыта что-то может дать. Война показывает, что работает и что должно быть положено в основу, иногда опровергая или корректируя устоявшийся подход. В общем, ждем законопроект о штурмовых войсках, сам факт появления которого станет маркером, и следим за направлением дискуссии", – заявил Алексей Копытько.

Ранее сообщалось, что командующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский инициировал создание нового рода сил в составе ВСУ – штурмовых войск как мобильного резерва для стабилизации фронта.

Вчера министр обороны Украины Михаил Федоров во время заседания в формате "Рамштайн" заявил о внедрении дроново-штурмовых подразделений, которые объединяют воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему.