Как происходит оформление наследства в Украине?

Оформление наследства в Украине в 2026 году остается четко урегулированной юридической процедурой, в которой ключевую роль играет нотариус.

Интересно При регистрации дома на одного из супругов не прекращается приобретенное наследственное право

Порядок наследования определяется книгой шестой Гражданского кодекса Украины, в частности главами 85 – 88. Именно нотариус открывает наследственное дело, проверяет наличие правовых оснований для наследования и принимает решение о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Как проходит процедура наследования?

В соответствии с статьей 1221 ГКУ, наследственное дело открывается по последнему месту жительства наследодателя. Для этого нотариусу обязательно подается свидетельство о смерти, подтверждающее факт открытия наследства (статья 1220 ГКУ).

Также нотариус потребует документы, которые удостоверяют личность наследника, а именно:

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

отдельно подается справка о последнем месте жительства умершего, без которой невозможно определить нотариальный округ для открытия наследственного дела.

Если наследование происходит по завещанию, нотариус проверяет его наличие и силу в соответствии со статьями 1233 – 1257 ГКУ. В случае наследования по закону нотариусу необходимы документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем:

свидетельства о рождении;

свидетельство о браке и при необходимости об изменении фамилии и тому подобное.

Интересно! Право наследования по закону и очередность наследников определены статьями 1261 – 1265 ГКУ.

Особое внимание нотариус уделяет правоустанавливающим документам на наследственное имущество. В соответствии с статьей 1297 ГКУ, свидетельство о праве на наследство может быть выдано только при условии подтверждения принадлежности имущества наследодателю.

Это могут быть договоры купли-продажи, дарения, свидетельства о праве собственности, выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или из Государственного земельного кадастра.

В 2026 году нотариусы активно используют государственные электронные реестры, что предусмотрено Законом Украины "О нотариате". Любые расхождения в написании имен, фамилий, дат рождения или адресов могут стать основанием для приостановления наследственного дела до устранения таких неточностей.

Какие сроки подачи на наследство?

Отдельно стоит учитывать сроки. Согласно статье 1270 ГКУ, наследник имеет шесть месяцев со дня открытия наследства для подачи заявления о его принятии. Пропуск этого срока без уважительных причин приводит к необходимости обращения в суд с требованием о его восстановлении в соответствии со статьей 1272 ГКУ.

Юристы также отмечают, что никакие устные договоренности между наследниками не имеют юридической силы. Все решения относительно наследственного имущества должны быть оформлены письменно и заверены нотариально, что прямо следует из требований гражданского законодательства

Что еще нужно знать о наследовании в Украине?