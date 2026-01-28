Как наследуется дом, построенный в браке?

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу наследницы по делу № 456/3974/22, которая касалась наследования доли жилого дома, сообщает "Судебно-юридическая газета". Суд проверял правильность применения норм материального и процессуального права, в частности относительно правового режима имущества, построенного в браке, порядка принятия наследства и влияния государственной регистрации права собственности на объем наследственных прав.

Дом с хозяйственными постройками был возведен в 1975 году супругами во время брака на земельном участке, предоставленном одному из них органом местной власти. После смерти жены в 1993 году наследство открылось на половину дома как объекта общей совместной собственности, поскольку завещания она не оставила.

Муж и сын умершей продолжили проживать в доме, однако в 1995 году мужчина оформил право личной собственности на весь объект, не учитывая наследственные права сына. В дальнейшем имущество было завещано другому сыну, а впоследствии оформлено на его жену. В то же время сын, который фактически принял наследство после матери, документально свои права не оформил и умер, не оставив завещания.

Его несовершеннолетняя дочь приняла наследство, но нотариус отказал в выдаче свидетельства из-за отсутствия правоустанавливающих документов. Это стало основанием для обращения в суд с требованием признать право на наследство и обжаловать оформленные ранее документы.

Что постановил суд?

Суд первой инстанции в иске отказал, однако апелляционный суд отменил это решение и пришел к выводу, что дом является общей совместной собственностью супругов с равными долями. Суд установил, что сын фактически принял наследство, проживая в доме, а его дочь правомерно приняла наследство после смерти отца.

Верховный Суд поддержал позицию апелляционной инстанции, отметив, что регистрация имущества за одним из супругов не меняет его правового режима. Суд также подчеркнул, что наследство может быть принято путем фактического владения имуществом, независимо от дальнейшего оформления документов.

В результате кассационную жалобу было оставлено без удовлетворения, а решение апелляционного суда – без изменений. Суд подтвердил, что доля отца вошла в состав наследства, а его дочь как наследница первой очереди законно приобрела право на соответствующую часть дома.

