Місячна зарплата Смілянського становить близько 970 тисяч гривень або приблизно 15 тисяч євро. В інтерв'ю Яніні Соколовій гендиректор "Укрпошти" відповів, чи не соромно йому отримувати таку велику зарплатню.

Як Смілянський прокоментував свою заробітну плату?

Ігор Смілянський заявив, що розмір зарплати не викликає в нього дискомфорту.

Він зазначив, що до переходу на державну службу заробляв значно більше – близько 50 тисяч доларів щомісяця.

За його словами, після завершення роботи в компанії його доходи знову можуть зрости.

Нині ж, каже Смілянський, він працює в "Укрпошті" не через гроші, а щоб довести реформи до кінця.

Контракт передбачає, що він очолюватиме компанію під час воєнного стану і ще 90 днів після його завершення. Після цього, запевняє керівник, залишить посаду.

Зверніть увагу! За 10 років кількість працівників Укрпошти скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів.

Яка ситуація із зарплатою в Україні?