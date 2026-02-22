Месячная зарплата Смелянского составляет около 970 тысяч гривен или примерно 15 тысяч евро. В интервью Янине Соколовой гендиректор "Укрпочты" ответил, не стыдно ли ему получать такую большую зарплату.

Смотрите также Правительство предоставит отдельные средства регионам на зарплаты педагогам

Как Смелянский прокомментировал свою заработную плату?

Игорь Смелянский заявил, что размер зарплаты не вызывает у него дискомфорта.

Он отметил, что до перехода на государственную службу зарабатывал значительно больше – около 50 тысяч долларов ежемесячно.

По его словам, после завершения работы в компании его доходы снова могут вырасти.

Сейчас же, говорит Смелянский, он работает в "Укрпочте" не из-за денег, а чтобы довести реформы до конца.

Контракт предусматривает, что он будет возглавлять компанию во время военного положения и еще 90 дней после его завершения. После этого, уверяет руководитель, покинет должность.

Обратите внимание! За 10 лет количество работников Укрпочты сократили с 76 тысяч до 27 тысяч, а средняя зарплата производственного персонала выросла в семь раз.

Какова ситуация с зарплатой в Украине?