В зависимости от должности – заработная плата отличается. Соответствующие данные обнародовал начальник Львовской военной администрации Максим Козицкий.

Смотрите также Некоторые пенсии прекратили выплачивать в январе: какая причина и как действовать

Какие зарплаты у чиновников Львовской ОГА?

По его словам, Львовская ОГА в 2025 году занимает 19-е место среди областей Украины по уровню среднемесячной зарплаты:

2024 год – 28,8 тысячи гривен (20 место из 24);

2025 год – 31,4 тысячи гривен (19 место из 24).

Средний показатель по Украине в 2025 году – 34,6 тысячи гривен, то есть зарплаты во Львовской ОГА остаются ниже средних по стране. Это прямо влияет на способность администрации эффективно выполнять свои функции.

Однако, обратите внимание! Заработная плата работников бюджетных учреждений состоит из должностного оклада (тарифные ставки), доплат, премий, поощрительных и компенсационных выплат. Поэтому указанные суммы, могут отличаться в зависимости от должности.

С 2022 года до июня 2025-го из Львовской ОГА уволились 282 работника – почти половина состава. Набор на 34 вакантные должности продолжается уже более двух лет.

Козицкий отметил, что в райгосадминистрациях ситуация еще хуже. Там уволились более 51% работников – 355 человек.

По словам председателя Львовской ОВА, реформа оплаты труда 2024 года сделала систему прозрачной, но должностные оклады в областных администрациях остались вдвое ниже, чем во многих других государственных органах с подобными функциями. При этом, как отметил Козицкий, ответственность работников ОГА – одна из самых высоких в исполнительной власти.

Какие изменения в начислении заработной платы произошли за последнее время?